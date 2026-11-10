Die Polizei wird nach Schüssen in Hamburgs Hafencity gerufen. Binnen Stunden nimmt der Fall große Dimensionen an. Am Ende ist der Tatverdächtige tot - ebenso zwei Angehörige bei Stuttgart.

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) - Ein Krimi mit insgesamt drei Toten und zwei Verletzten hat sein vorläufiges Ende an der Hamburger Elbphilharmonie gefunden. Ein 68 Jahre alter Deutscher soll der Polizei zufolge erst seine Frau und seinen Schwiegervater im Großraum Stuttgart getötet haben, dann in der Hamburger Hafencity auf zwei Menschen geschossen und sich schließlich selbst umgebracht haben.

Zu den Hintergründen der Tat hat sich die Polizei bislang nicht detailliert geäußert. Sie geht davon aus, dass das Motiv im familiären Bereich liegen könnte. Die Leichen der 65 Jahre alten Ehefrau und des 90 Jahre alten Schwiegervaters waren in Eningen unter Achalm südlich von Stuttgart an der Wohnanschrift des Verdächtigen gefunden worden. Den Ermittlungen zufolge wird auch hier von einem Gewaltverbrechen ausgegangen. Zum möglichen Motiv hieß es nur, die Hintergründe der Tat könnten im familiären Bereich liegen. Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten prüfen die Ermittler.

Die leblosen Körper der Familienmitglieder des mutmaßlichen Täters in Eningen unter Achalm östlich von Reutlingen waren gegen 11.30 Uhr gefunden worden - nur wenige Minuten bevor die Einsatzkräfte in Hamburg in einem Hotelzimmer in der Elbphilharmonie die Leiche des 68-Jährigen fanden.

Zwei Verletzte nach Schüssen in Hamburger Hafencity

In Hamburg war der Polizeieinsatz am Vormittag gestartet worden: Ein Mann hatte die Polizei alarmiert. Er war von einem zu dem Zeitpunkt unbekannten Täter angeschossen worden. Die Einsatzkräfte fanden den 40 Jahre alten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf dem Gehweg vor dem Wohnhaus in der Hafencity in unmittelbarer Nähe zur Elbphilharmonie und leisteten sofort Erste Hilfe. Wenig später stießen sie in der Tiefgarage auf eine 39 Jahre alte Hausbewohnerin mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Frau schwebte im späten Nachmittag weiterhin in Lebensgefahr, der Zustand des 40-Jährigen ist den Angaben der Polizei zufolge stabil.

Im Zuge der Fahndung nach dem Täter mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen sowie Diensthundeführern und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei hat es schließlich Hinweise darauf gegeben, dass sich der Verdächtige in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie aufhalten würde.

Spezialkräfte im Vollschutz wegen möglicher gefährlicher Stoffe

«Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben dann unter Vollschutz das Hotelzimmer betreten, weil wir Hinweise darauf hatten, dass der Tatverdächtige (...) möglicherweise auch Zugriff auf gefährliche Stoffe hat.» Deshalb wurde ein Dekontaminationscontainer vor dem Konzerthaus aufgestellt, und mehrere Einsatzkräfte trugen orangefarbene Schutzanzüge. Der Verdacht habe sich allerdings nicht bestätigt. «Nach derzeitigem Sachstand gehen wir davon aus, dass im Hotelzimmer kein gefährlicher Stoff gefunden wurde.»

Die Hamburger Elbphilharmonie war aufgrund des Einsatzes am Mittag teils evakuiert worden. So wurden Gäste von der Aussichtsplattform und des Hotels der Elbphilharmonie von Einsatzkräften aus dem Gebäude begleitet, wie dpa-Reporter beobachten.

In dem Gebäude waren auch mehrere Kinder. «Die Polizei Hamburg hat eine mittlere zweistellige Zahl an Kindern, die sich in der Elbphilharmonie aufgehalten haben, im Gebäude polizeilich betreut», sagte der Polizeisprecher.

Betrieb in der Elbphilharmonie läuft wieder wie geplant

Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand ein Schulkonzert im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt, wie aus dem Programm auf der Internetseite der Elbphilharmonie hervorgeht. Weitere Details nannte ein Sprecher des Konzerthauses zunächst nicht und verwies auf den laufenden Polizeieinsatz. Das Konzerthaus wurde am Mittag zudem weiträumig abgesperrt.

Nach dem Abschluss des operativen Polizeieinsatzes hat die «Elphi» einem Sprecher zufolge ihren normalen Betrieb wieder aufgenommen. «Die Konzerte finden wie geplant statt», sagte Pressesprecher Martin Andris auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Nach dem Polizeieinsatz in der Hamburger Hafencity hat Innensenator Andy Grote (SPD) den eingesetzten Kräften gedankt. «Ich danke allen Einsatzkräften unserer Polizei, die heute in der Hafencity im Einsatz waren und in einer sehr unübersichtlichen Lage sehr sorgsam und hochprofessionell vorgegangen sind, um weitere Personen zu schützen und den Täter schnellstmöglich aufzuspüren», wurde der Senator in einer Mitteilung der Innenbehörde zitiert.

Bürgermeister von Eningen unter Achalm bestürzt

Der Bürgermeister von Eningen unter Achalm, Eric Sindek, zeigte sich bestürzt vom Fund der beiden Toten in seiner Gemeinde. «Das ist eine große Tragödie», sagte er. «Mein Beileid gilt allen Angehörigen der beiden Toten, die am Morgen entdeckt worden sind.»

Der Großeinsatz rund um die Elbphilharmonie wurde bereits am Nachmittag weitgehend beendet. Nun beginne nun die Ermittlungsarbeit durch die Mordkommission, sagte der Hamburger Polizeisprecher.

Noch am Nachmittag wurde ein Kleinwagen mit Reutlinger Kennzeichen aus der Tiefgarage der Elbphilharmonie geschleppt. In der Tiefgarage des Wohnhauses, in dem die Verletzten mit den Schussverletzungen gefunden worden waren, war zudem ein dunkles Fahrzeug - ebenfalls mit Reutlinger Kennzeichen - durch Polizeiflatterband abgesperrt.