An einem Morgen fallen in einem Fitnessstudio im Herzen der US-Hauptstadt Schüsse. Dann verbarrikadiert sich der mutmaßliche Schütze in einer Wohnung.

Washington (dpa) - Bei Schüssen in der US-Hauptstadt Washington ist nach Polizeiangaben ein Mensch in einem Fitnessstudio getötet worden. Eine weitere Person schwebe in Lebensgefahr und drei weitere seien verletzt, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Schütze habe sich danach vermutlich selbst eine Schussverletzung zugefügt. Die TV-Sender CNN und NBC News berichteten unter Berufung auf Ermittler, dass auch er in der Folge gestorben sei.

Der Vorfall ereignete sich morgens mitten in der Hauptstadt in einem belebten Viertel in der Nähe des Bereichs Logan Circle. Gegen 8.00 Uhr (Ortszeit) ging nach Polizeiangaben ein Notruf ein, dass in einem Fitnessstudio Schüsse fielen. Der Verdächtige soll Mitglied in dem Studio gewesen sein.

Auf dem Laufband Schüsse gehört

Eine Frau beschrieb dem Sender NBC News die Szene: Sie stand demnach gerade auf dem Laufband, als sie einen Schuss gehört habe. Sie habe zunächst gar nicht verstanden, was vor sich ging.

Ein massives Polizeiaufgebot sperrte den Bereich weiträumig ab. Auch ein Hubschrauber war in der Luft.

Streit in Wohnhausgemeinschaft

Der mutmaßliche Schütze verbarrikadierte sich nach den Schüssen in einem Apartment in einem Wohngebäude. Die Ermittler gehen davon aus, dass es seine Wohnung ist. Der Mann soll einen Konflikt mit der Eigentümergemeinschaft des Hauses gehabt haben. Ob das in Zusammenhang mit den Schüssen steht, blieb unklar.

Die Polizei hatte auf der Suche nach dem Mann Kontakt zu ihm aufgenommen. Im Verlauf hörten die Beamten demnach einen Schuss. Beim Betreten der Wohnung habe man den Mann verletzt vorgefunden. Die Ermittler vermuten demnach, dass er sich die Verletzung selbst zugefügt hat.

Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, sprach von einer sinnlosen Tat an Waffengewalt.