Sechs Menschen starben bei den Schüssen auf dem Krakauer Marktplatz, mittlerweile ist auch der Angreifer tot. Was über die Verletzten und den Stand der Ermittlungen bekannt ist.

Krakau (dpa) - Der Täter der verheerenden Schusswaffenattacke von Krakau ist tot. Er sei im Krankenhaus gestorben, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen bei X mit. Der 24-Jährige war verletzt worden, als die Polizei ihn in der zweitgrößten Stadt Polens überwältigte. Die Behörden ermittelten gegen ihn wegen Terrorverdachts. Bei dem Anschlag auf dem Marktplatz von Krakau erschoss der Mann am Samstag sechs Menschen und verletzte 15 weitere.

In sechs Krankenhäusern in Krakau (Krakow) werden weiter Verletzte behandelt, wie der Woiwode von Kleinpolen, Krzysztof Kleczar, am Montag mitteilte. Der Zustand fast aller gelte als stabil. Kritisch sei hingegen der Zustand eines Polizisten, der unmittelbar an der Überwältigung des Angreifers beteiligt gewesen sei. Der Woiwode ist der Vorsitzende einer Woiwodschaft, eines Verwaltungsbezirks der Republik Polen.

500 Schuss Munition gefunden

Die Schusswaffenattacke von Krakau hätte noch schlimmer enden können: «Bei dem Attentäter sowie in seinem Auto wurden vier Schusswaffen und etwa 500 Schuss Munition entdeckt», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann habe wahllos eine große Zahl von Schüssen abgegeben. Es seien zahlreiche Patronenhülsen gefunden worden. Bei den vier bei dem Täter und in seinem Auto sichergestellten Schusswaffen habe es sich um zwei Sturmgewehre vom Typ AR-15 sowie zwei Pistolen gehandelt.

Das Motiv der Tat bleibe vorerst weiter ungeklärt, so die Staatsanwaltschaft. «Wir verfügen über keine Informationen, die eine eindeutige Bestimmung oder Einschätzung des Motivs zulassen würden; es gibt auch keine hinreichend gesicherten Anhaltspunkte, um dies verantwortungsvoll beurteilen zu können», sagte der Sprecher.

Polizisten wieder bei Bewusstsein

Die beiden Polizeibeamten, die ihr Leben riskierten, um den Angreifer zu stoppen, werden in Polen als Helden gefeiert. Einer der beiden erlitt nach Medienberichten eine, der andere drei Schusswunden. Beide wurden nach Angaben der Regionalverwaltung inzwischen aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt. Nach Informationen des Senders TVN24 ist der eine erst 24, der andere 27 Jahre alt.

Eine Spendenaktion für die verletzten Polizisten und ihre Familien hat mehr als sechs Millionen Zloty eingebracht - umgerechnet fast anderthalb Millionen Euro. Als Initiator der Aktion auf einem polnischen Spendenportal wird der bekannte Journalist Krzysztof Stanowski angegeben. Mehr als 11.000 Menschen beteiligten sich mit Geldbeiträgen.

Bürgermeister kündigt Ehrung an

Lukasz Gibala, der Stadtpräsident von Krakau, kündigte der Nachrichtenagentur PAP zufolge eine Ehrung für die beteiligten Einsatzkräfte an. Sie sollen die Auszeichnung «Honoris Gratia» für Verdienste um die Stadt erhalten. Zu den Geehrten dürften auch zwei Chirurgen gehören, die bei der Schusswaffenattacke zufällig in der Nähe waren. Nachdem sie Schüsse gehört hätten, seien sie sofort den Verletzten zu Hilfe geeilt, sagten Professor Michal Pedziwiatr und Doktor Mateusz Wierdak der Agentur PAP.

«Selbstverständlich hatten wir Angst, aber wir haben nicht daran gedacht», berichtete Pedziwiatr. Als «stille Helden» bezeichneten die beiden Chirurgen die vielen Ärzte und medizinischen Fachkräfte, die sofort an ihren Arbeitsplatz in den Kliniken geeilt seien.

Tod des Täters bestätigt

Der Woiwode von Kleinpolen bestätigte die Information der Polizei, dass der Schütze im Krankenhaus gestorben sei. Er sei seit der Einlieferung in die Klinik in einem kritischen Zustand gewesen und mindestens dreimal operiert worden. Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen habe ein Arzt den Tod festgestellt.

Der bewaffnete Angreifer hatte auf dem Marktplatz von Krakau (Krakow) aus einem fahrenden Auto heraus das Feuer eröffnet und sechs Menschen erschossen. Zudem wurden später die Leichen seines Vaters, seiner Mutter und seiner Schwester in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden.

Innenminister Marcin Kierwinski hatte von radikalen Ansichten des Täters und dessen Faszination für rechtsextreme Ideologien berichtet. Ob dies oder ein anderes Motiv ihn dazu bewegte, zahlreiche Menschen umzubringen, ist nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem «terroristischen Charakter» der Tat. Die Ermittlungen zum Motiv sollen auch nach dem Tod des Schützen fortgesetzt werden.

Trauer um Opfer

Unter den Toten des verheerenden Anschlags sind zwei Ausländer, eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Unter den zahlreichen Verletzten sind nach früheren Angaben auch fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.

Im Zentrum Krakaus legten Menschen Kerzen, Blumen und Karten nieder. Für Montagabend war eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers geworden war. «Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird», appellierte Bürgermeister Lukasz Gibala in sozialen Medien.

Nach der Tragödie in Krakau habe die Sondereinheit der Polizei zur Bekämpfung der Cyberkriminalität fünf Personen festgenommen, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Deren Online-Aktivitäten hätten eine potenzielle Bedrohung darstellen können. Die Regierung warnte vor Desinformation. Im Netz würden falsche Informationen, manipulierte Bilder und KI-generierte Videos zu dem Anschlag verbreitet.