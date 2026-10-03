Zwei deutsche Touristen werden an einem Fußgängerüberweg im thailändischen Khao Lak von einem großen Wagen erfasst. Statt anzuhalten und zu helfen, flüchtet der Fahrer.

Bangkok (dpa) – In der thailändischen Urlaubsregion Khao Lak sind zwei deutsche Urlauber von einem Auto überfahren und tödlich verletzt worden. Laut Augenzeugen erfasste ein Pick-up-Truck am Freitagabend (Ortszeit) den 64-jährigen Mann und die 63-jährige Frau, als beide an einem Fußgängerüberweg eine Straße querten. Das berichteten am Samstag lokale Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Fahrer des Wagens ergriff demzufolge die Flucht.

Die beiden Urlauber aus Deutschland kamen laut Polizei ins Krankenhaus, in dem sie noch am Abend ihren Verletzungen erlagen. Woher die beiden in Deutschland genau kamen, blieb unklar.

Die 63-Jährige und der 64-Jährige waren laut Polizei Hotelgäste in der gerade bei Deutschen beliebten Urlaubsregion auf dem thailändischen Festland.

Immer wieder kommt es in Thailand zu schweren Verkehrsunfällen. Oft spielt zu schnelles Fahren oder Alkohol am Steuer dabei eine Rolle, aber auch ein schlechter Zustand der Straßen oder der Fahrzeuge tragen zu Unfällen bei.