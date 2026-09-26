30 Zentimeter Regen innerhalb von 48 Stunden: Warum das Leben in Bangkok still steht.

Bangkok (dpa) – Starkregen und Überschwemmungen haben die thailändische Hauptstadt Bangkok weitgehend lahmgelegt. Alle 50 Bezirke des Großraums seien zum Katastrophengebiet erklärt worden, berichten thailändische Medien. Innerhalb von 48 Stunden seien rund 30 Zentimeter Regen gefallen.

Behörden hätten Tempel und Schulen in der Hauptstadt zu Notunterkünften umfunktioniert, berichtet der Sender Thai PBS. In vielen Teilen der Stadt kam der Straßenverkehr zum Erliegen. Bis einschließlich Sonntag wird mit weiteren starken Regenfällen gerechnet.

Beschäftigte im öffentlichen Dienst seien angewiesen worden, am Montag und Dienstag von zu Hause aus zu arbeiten, berichtet Thai PBS. Auch die Schulen blieben geschlossen, berichtet die Zeitung «Khaosod».