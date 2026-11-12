Ein Social-Media-Trend mit lebensgefährlichen Folgen: Ein 17-Jähriger klammert sich außen an einen Zug in Sydney. Auf der berühmten Harbour Bridge stürzt er auf die Gleise.

Sydney (dpa) – Adrenalinkick mit dramatischen Folgen: Ein 17-Jähriger ist in Sydney beim sogenannten Trainsurfing von einem fahrenden Zug auf die Gleise der berühmten Harbour Bridge gestürzt. Der Jugendliche wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, wie der Sender ABC unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben der Behörden hatte er sich außen an dem Zug festgehalten, bevor er hinunterfiel. Er war mit zwei weiteren Jugendlichen unterwegs.

Die Polizei warnte eindringlich vor der gefährlichen Mutprobe, bei der meist junge Menschen außen auf fahrenden Zügen mitfahren. Videos davon würden in sozialen Medien verbreitet und verherrlichten die lebensgefährliche Aktion, sagte Polizeisprecher Luke Barrett.

Der amtierende Geschäftsführer von Sydney Trains, Jas Tumber, betonte, das Zugsurfen sei «die fünf Sekunden Ruhm in den sozialen Medien nicht wert» und fügte hinzu. «Man spielt nicht mit einem 400 Tonnen schweren Zug.»

Jugendlicher schwebt in Lebensgefahr

Der Teenager erlitt mehrere schwere Verletzungen am Kopf, am Brustkorb und am Becken, wie der Rettungsdienst NSW Ambulance gegenüber australischen Medien bestätigte. Er wird im Royal North Shore Hospital in lebensgefährlichem Zustand behandelt.

Die Ermittler werteten derweil Überwachungskameras aus und befragten Zeugen. Der Vorfall führte vorübergehend zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.