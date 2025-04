Trenton (dpa) – Wegen eines sich schnell ausbreitenden Waldbrandes sind Tausende Menschen im US-Bundesstaat New Jersey aus ihren Häusern geflohen. Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagmorgen im Ocean County südöstlich der Hauptstadt Trenton aus. Bis zum Abend (Ortszeit) breitete er sich auf mehr als 34 Quadratkilometern aus, was in etwa der Fläche des Berliner Stadtbezirks Mitte entspricht.

Mehr als 1.300 Gebäude würden derzeit von den Flammen bedroht, teilte die Feuerwehr auf der Plattform X mit. Mehr als 3.000 Menschen hätten sich in Sicherheit bringen müssen. Über mögliche Opfer und Schäden an Gebäuden war zunächst nichts bekannt. Am Dienstagabend war der Brand nach Angaben der Feuerwehr zu zehn Prozent unter Kontrolle.

Verkehrschaos und Stromausfälle

Am Dienstag sorgte das Feuer Medienberichten zufolge für Verkehrschaos. In mehr als 25.000 Haushalten fiel nach Angaben der Internetseite poweroutage.us zeitweise der Strom aus. Die Ursache des Brandes werde untersucht, teilte die Feuerwehr mit. Laut dem Dürremonitor der US-Regierung war es in dem Gebiet zuletzt ungewöhnlich trocken.