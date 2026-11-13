Auf dem Mississippi ist ein Tanker mit einem Passagierschiff zusammengestoßen. Ob Menschen verletzt wurden, ist bislang unklar.

New Orleans (dpa) – Nahe dem Hafen von New Orleans ist ein Frachter mit einem Passagierschiff kollidiert. Auf dem Flusskreuzfahrtschiff hätten sich zur Zeit des Vorfalls über 130 Passagiere befunden, berichtete CNN unter Berufung auf Angaben der Hafenbehörde. Ob jemand bei dem Vorfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Aufnahmen des Sender Fox News zeigten das Passagierschiff in erheblicher Schieflage.

Jeff Landry, Gouverneur des US-Bundesstaates Louisiana, teilte auf der Plattform X mit, er sei auf dem Weg nach New Orleans. «Wir sind über den Vorfall auf dem Mississippi informiert und stehen in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden und den Strafverfolgungsbehörden.»