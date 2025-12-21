Südafrika: Mindestens neun Tote nach Schusswaffenangriff

Aus zwei Autos heraus schießen Angreifer auf Gäste einer Bar im Township Bekkersdal bei Johannesburg. Das Motiv ist nicht bekannt, die Täter sind auf der Flucht.

Johannesburg (dpa) – In Südafrika sind bei Schüssen am frühen Sonntagmorgen mindestens neun Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Wie die Ermittlungsbehörde der Provinz Gauteng bekannt gab, wurde eine großangelegte Fahndung nach den Tätern eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens im Township Bekkersdal bei Johannesburg. Nach Angaben der Polizei hatten zwölf bewaffnete Täter aus zwei Autos heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar eröffneten. Die Bar besitzt eine gültige Schanklizenz. Das Tatmotiv ist bislang nicht bekannt. Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Südafrika kämpft seit Jahren mit einer der höchsten Kriminalitätsraten weltweit, die durch weit verbreitete Armut, soziale Ungleichheit und ineffiziente Strafverfolgung noch verstärkt wird. Insbesondere die Mordrate ist hoch. Neben Kriminalität sind auch Korruption und Machtmissbrauch weit verbreitet, was die Bekämpfung von Verbrechen erschwert.