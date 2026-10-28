Ungeplanter Halt
Stromausfall stoppt Schwebebahn – Feuerwehr rettet Fahrgäste
Stromausfall stoppt Schwebebahn - Feuerwehr rettet Fahrgäste
Die Feuerwehr holte die Fahrgäste über eine Drehleiter aus der Bahn.
Christoph Petersen. DPA

Ein Stromausfall legt eine Schwebebahn in Wuppertal lahm. Weil ein Abschleppen nicht möglich ist, muss die Feuerwehr zu einer ungewöhnlichen Rettung ansetzen.

Wuppertal (dpa) – Die Feuerwehr hat in Wuppertal mehrere Personen aus einer liegengebliebenen Schwebebahn befreit. Grund für den ungeplanten Stopp am späten Dienstagabend kurz hinter der Haltestelle Völklinger Straße war ein plötzlicher Stromausfall, wie die Feuerwehr mitteilte.

Aus diesem Grund konnte die Bahn auch von keinem anderen Fahrzeug abgeschleppt werden und wurde deshalb evakuiert. Da die Schwebebahn im Bereich einer Brücke zum Stehen kam, konnte die Feuerwehr von dort aus mit einer Drehleiter an den Wagen gelangen. Darüber konnten die Fahrgäste schließlich aus der Schwebebahn geholt werden.

© dpa-infocom, dpa:261028-930-903474/1

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