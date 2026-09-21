Technische Störung
Störung an mehreren US-Flughäfen wieder behoben
Flughafen LaGuardia in New York
Am Flughafen LaGuardia in New York ist der Flugverkehr seit dem frühen Morgen beeinträchtigt. (Archivbild)
Seth Wenig. DPA

Eine technische Störung legt mehrere wichtige US-Flughäfen lahm – ein Glasfaserkabel wurde bei Bauarbeiten durchtrennt. Nun gibt es Entwarnung.

Lesezeit 1 Minute

Washington (dpa) - Nach der Störung an mehreren Flughäfen in den USA können betroffene Fluggäste wieder aufatmen. Die beschädigte Leitung sei repariert worden und sämtliche Flughäfen im Nordosten nähmen den Betrieb wieder auf, teilte Verkehrsminister Sean Duffy auf der Plattform X mit. Es würde allerdings etwas dauern, bis alle verspäteten Flüge abgearbeitet seien. Fluggästen empfahl er, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu informieren.

Bauarbeiter des US-Bahnunternehmens Amtrak hatten zuvor versehentlich eine Glasfaserkabelverbindung in New Jersey durchtrennt. Die entstehende Störung veranlasste die US-Luftfahrtbehörde FAA dazu, Flugstopps an mehreren Flughäfen des Nordostens zu verhängen. Die Störung erregte auch deshalb Aufmerksamkeit, weil zur UN-Generalversammlung in New York in dieser Woche zahlreiche Diplomaten und Regierungschefs erwartet werden.

Etliche Flughäfen betroffen

Zunächst war am Morgen ein Flugverbot am Flughafen Newark in New York bekanntgeworden. «Abflüge zum Newark International sind aufgrund eines Geräteausfalls ausgesetzt», hieß es dazu auf der Webseite der FAA. Später folgten unter anderem LaGuardia und JFK in New York, der Logan International Flughafen in Boston und der Internationale Flughafen Philadelphia.

© dpa-infocom, dpa:260921-930-722768/2

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