Am Nürnberger Hauptbahnhof rollen am Abend plötzlich keine Züge mehr. Neben S-Bahnen und Regionalzügen ist auch der Fernverkehr betroffen. Nach mehr als zwei Stunden gibt es Entwarnung.

München (dpa) - Eine Stellwerksstörung hat am Abend den Nürnberger Hauptbahnhof stundenlang lahmgelegt und den Nah- und Fernverkehr weiträumig zum Erliegen gebracht. Erst nach 20.00 Uhr konnte die Bahn Entwarnung geben. «Die Störung in Nürnberg ist behoben, der Zugverkehr läuft wieder an», sagte ein Sprecher. Züge könnten die Strecken im Raum Nürnberg wieder regulär befahren. Während sich der Verkehr normalisiere, sei allerdings weiter mit Verspätungen und einzelnen Ausfällen zu rechnen, erklärte er.

Grund für den stundenlangen Stillstand war nach den neuesten Angaben ein Ausfall der Kommunikationsanlage des Stellwerks Nürnberg Hauptbahnhof. Die genaue Ursache für den Ausfall werde derzeit ermittelt, hieß es weiter. Als Erstes hatte die Bahn bereits eine Stellwerksstörung als Grund für den Stillstand angegeben, dann zeitweise eine lokale Störung des Bahnfunksystems GSM-R.

Auch Züge zwischen Berlin und München betroffen

Wegen der Störung waren keine Zugfahrten von und nach Nürnberg Hauptbahnhof möglich. Sicherheitshalber seien alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten worden, hieß es. Betroffen waren sämtliche Züge und S-Bahnen, auch der Fernverkehr. Wie viele Züge und wie viele Fahrgäste davon in Bayern und darüber hinaus betroffen waren, war am Abend zunächst unklar.

Nürnberg ist einer der zentralen Bahn-Knotenpunkte in Bayern und liegt unter anderem auf der für den Fernverkehr wichtigen Achse Berlin - München.

Die Bahn bat nach Ende der Störung alle Fahrgäste, sich vor Reiseantritt im Internet unter bahn.de oder über den DB-Navigator zu informieren. «Die DB unterstützt die Reisenden am Nürnberger Hauptbahnhof mit zusätzlichen Servicekräften», sagte der Sprecher. «Wir bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten und bitten unsere Reisenden um Entschuldigung.»

Zusätzlich Streckensperrung zwischen Nürnberg und Ansbach

Zusätzlich verschärft wurde die Lage wegen einer Streckensperrung: Der Abschnitt zwischen Nürnberg und Ansbach war gesperrt, wie es bei der Bahn hieß. Hier wurde als Grund eine Reparatur an der Oberleitung genannt.