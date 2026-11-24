Die Deutschen spenden wieder mehr, doch die Zahl der Spender geht zurück. Besonders eine Altersgruppe gibt auffällig viel - und eine andere auffällig wenig.

Berlin (dpa) - Wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Lebenshaltungskosten zum Trotz: Die Deutschen haben wieder mehr gespendet. Von Januar bis September dieses Jahres gaben die Menschen rund 3,2 Milliarden Euro, wie die «Bilanz des Helfens» des Deutschen Spendenrates zeigt. Das waren knapp 149 Millionen Euro oder fünf Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Die Spender sind dabei etwas großzügiger: Die Höhe der einzelnen Spenden stieg auf durchschnittlich 45 Euro. Das sind gut sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, heißt es in der Bilanz. Und wer grundsätzlich Geld für einen guten Zweck gibt, tut dies auch etwas häufiger: Die durchschnittliche Zahl der Spenden je Spenderin oder Spender nahm leicht zu. Besonders deutlich sei das bei der Not- und Katastrophenhilfe, wo das Spendenaufkommen um rund 14 Prozent auf 598 Millionen Euro gewachsen ist, so der Deutsche Spendenrat.

Für lokale Projekte wurden rund 874 Millionen Euro gespendet

«Gleichzeitig gewinnen Projekte vor der eigenen Haustür an Bedeutung», heißt es in der Bilanz. An lokale Vorhaben gingen rund 874 Millionen Euro, etwa 94 Millionen Euro mehr als von Januar bis September des vergangenen Jahres. Pastor Ulrich Pohl, Vorsitzender des Deutschen Spendenrates, sagte: «Die Menschen in Deutschland zeigen, dass Solidarität auch in schwierigen Zeiten trägt. Gerade wenn wirtschaftliche Sorgen zunehmen und internationale Krisen unseren Alltag bestimmen, ist diese Hilfsbereitschaft ein ermutigendes Zeichen.» Der Spendenrat geht davon aus, dass die positive Entwicklung sich auch in der Vorweihnachtszeit zeigt und das Spendenaufkommen um mehr als 5 Prozent wächst.

Die Entwicklung habe aber auch eine Kehrseite, so der Spendenrat. Denn während die Summe insgesamt gestiegen ist, ist die Zahl der Menschen, die spenden, weiter gesunken. In den ersten neun Monaten gaben 12,4 Millionen Menschen mindestens einmal Geld. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 13,1 Millionen Menschen.

Ein Blick auf die Altersgruppen zeigt: Positiv entwickelt hat sich die Spendenbereitschaft der Jüngeren. Die unter 30-Jährigen spendeten rund 248 Millionen Euro, was einem Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 34 Prozent entspreche. Gemeinnützigen Organisationen eröffne dies neue Perspektiven für die Ansprache und langfristige Bindung von Unterstützern. Auch die über 60-Jährigen legten bei den Summen zu. Die wichtigste Altersgruppe bleiben die über 70-Jährigen mit rund 1,1 Milliarden Euro.

Bei den 40- bis 59-Jährigen dagegen gibt es einen auffälligen Rückgang des Spendenvolumens. Der Spendenrat berief sich auf eine ergänzende YouGov-Umfrage. 46 Prozent der Befragten im unteren Einkommensdrittel hatten demnach angegeben, dass es ihnen schwerfalle, selbst kleine Beträge zu spenden.

Transparenz, Wissen über Mittelverwendung und Wirkung wichtig

Auch das Vertrauen in die Organisationen spielt eine große Rolle: 35 Prozent äußerten in einer ergänzenden Befragung Unsicherheit darüber, wie viel von ihrer Spende tatsächlich bei den Projekten ankommt. Eine nachvollziehbare Verwendung der Spendengelder wäre für 37 Prozent ein wichtiger Anreiz, eine gemeinnützige Organisation finanziell zu unterstützen. Transparenz, eine verständliche Darstellung der Mittelverwendung und nachvollziehbare Informationen über die Wirkung der Spenden gewinnen daher an Bedeutung schlussfolgert der Deutsche Spendenrat.

Die repräsentative «Bilanz des Helfens - Trends und Prognosen» wird vom Forschungsinstitut YouGov im Auftrag des Spendenrates durchgeführt. Der Deutsche Spendenrat e.V. ist nach eigenen Angaben ein gemeinnütziger Dachverband von 80 Organisationen, die Spenden sammeln, aus den Bereichen soziale und humanitäre Hilfe, Umwelt und Tierschutz, Kunst und Kultur sowie Denkmalschutz.

Bilanz des Helfens (ab 12 Uhr abrufbar)