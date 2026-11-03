Fast eine Woche nach dem schweren Zugunglück mit 69 Toten in der spanischen Gemeinde Urda hat Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente seinen Rücktritt erklärt. Zum Abschluss seiner Anhörung vor dem Parlamentsausschuss kündigte er zudem an, bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November nicht mehr zu kandidieren.

Madrid (dpa) - Fast eine Woche nach dem schweren Zugunglück mit 69 Toten in der spanischen Gemeinde Urda hat Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente seinen Rücktritt erklärt. Zum Abschluss seiner Anhörung vor dem Parlamentsausschuss kündigte er zudem an, bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November nicht mehr zu kandidieren.