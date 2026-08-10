Am Mittwoch sollen bis zu 90 Prozent der Sonne verschwinden. Wer das Schauspiel beobachten will, braucht speziellen Augenschutz. Doch wo könnte es jetzt noch die passende «SoFi-Brille» geben?

Berlin (dpa) – Am Mittwochabend ist über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Wer das Himmelsschauspiel beobachten möchte, braucht dafür allerdings den richtigen Augenschutz. Doch kurz vorher kann die Suche nach einer geeigneten Sonnenfinsternis-Brille schwierig werden. Wo es jetzt noch eine geben könnte – und warum normale Sonnenbrillen nicht ausreichen.

Wo kann ich jetzt noch eine Sonnenfinsternis-Brille kaufen?

Eine erste Anlaufstelle könnten Optiker sein. Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) berichtet aus einzelnen Landesinnungsverbänden, dass viele Betriebe Sonnenfinsternis-Brillen anbieten. Wegen der offenbar hohen Nachfrage seien manche aber schon ausverkauft. «Wie realistisch es ist, sehr kurzfristig noch eine Brille zu bekommen, hängt daher stark vom jeweiligen Betrieb und dessen Bestand ab», sagte eine Sprecherin der ZVA der Deutschen Presse-Agentur.

Der Verband empfiehlt deshalb, direkt bei einem Augenoptiker in der Nähe nachzufragen. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Wer unsicher ist, ob eine bereits vorhandene oder neu gekaufte Brille tatsächlich für die Sonnenbeobachtung geeignet ist, kann sich dort beraten lassen.

Auch Planetarien und Sternwarten geben rund um den Beobachtungsabend teilweise Schutzbrillen aus. Daneben werden «SoFi-Brillen» im Handel angeboten, etwa bei Elektronikhändlern wie MediaMarkt, über Amazon oder in spezialisierten Astroshops und bei Optikversendern wie Bresser. Wer online bestellt, sollte allerdings darauf achten, ob die Brille tatsächlich noch rechtzeitig geliefert werden kann.

Warum braucht es überhaupt eine Brille?

Auch während einer partiellen Sonnenfinsternis ist das Sonnenlicht stark genug, um die Netzhaut zu schädigen. Besonders tückisch: «Die Netzhaut besitzt keine Schmerzrezeptoren. Betroffene bemerken eine Schädigung deshalb häufig erst später», sagt Felicitas Bucher, Oberärztin an der Klinik für Augenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg.

Eine Sonnenfinsternis-Brille besitzt deshalb eine spezielle Filterfolie, die nur einen geringen Teil des Sonnenlichts durchlässt. Normale Sonnenbrillen bieten diesen Schutz nicht. Wer keine Schutzbrille hat, kann die Sonnenfinsternis indirekt beobachten, zum Beispiel mit einer Lochkamera. Sie projiziert das Bild der Sonne durch ein kleines Loch im Karton auf eine helle Fläche.