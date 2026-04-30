Für das Wochenende sagt der Deutsche Wetterdienst bis zu 29 Grad vorher. Schauer und Gewitter lindern die Trockenheit.

Offenbach (dpa) – Der Mai beginnt mit Badehosenwetter: Nach einem bereits warmen Feiertag klettern die Temperaturen weiter. Sie kratzen am Wochenende fast schon an der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt. Nach der langen Trockenperiode bringen Gewitter und Schauer etwas Feuchtigkeit für die Natur.

Den Grund dafür erklärt DWD-Meteorologe Markus Eifried: Dauerhoch «Winfried» verlagere sich nach Osteuropa. «Infolgedessen können sich Tiefdruckgebiete über Westeuropa Deutschland annähern.» Dabei werde nicht nur wärmere, sondern auch feuchtere Luft herangeführt.

Am arbeitsfreien 1. Mai wird Eifried zufolge von der Unterelbe und Westniedersachsen bis zum südlichen Oberrhein «die 25-Grad-Marke verbreitet erstmals in diesem Jahr erreicht oder überschritten». Alles über 25 Grad ist laut Definition ein Sommertag. Auch sonst ist es mit 20 bis 24 Grad warm. «Bestes Wetter für Aktivitäten im Freien und ideales Grillwetter, aber bei längerem Aufenthalt bitte an Sonnenschutz denken», sagt der Meteorologe.

Gewitterrisiko steigt

Am Samstag ist es in der Osthälfte erneut sonnig, im Westen und Nordwesten ziehen aber schon zum Mittag Wolkenfelder auf. «Nachfolgend steigt dort das Schauer- und Gewitterrisiko erheblich an», sagt Eifried. Zuvor werden 25 bis 28 Grad erwartet, in der Osthälfte sogar 27 bis 29 Grad.

Am Sonntag gibt es noch mehr Wolken, lediglich Ostsachsen und Niederbayern bekommen erneut einen sonnigen Tag. «Besonders in der Nordwest-, West- und Nordhälfte muss im Tagesverlauf mit Schauern und Gewittern gerechnet werden», sagt Eifried. In der Osthälfte werden nochmals bis zu 29 Grad erwartet, im Westen ist es bei 22 bis 26 Grad nicht mehr ganz so warm.

Zur neuen Woche könnte ein Wetterumschwung bevorstehen. Dann überquert ein Tiefausläufer Deutschland und sorgt für unbeständiges Wetter mit Niederschlägen, die die Trockenheit abmildern. Außerdem erreichen zunehmend kühlere Luftmassen Deutschland. Während am Montag an der Donau nochmals punktuell 25 Grad erreicht werden können, gehen die Maxima zur Wochenmitte unter die 20-Grad-Marke zurück.