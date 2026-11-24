Im Prozess um eine monatelang gequälte Frau in Soest wurde ein Mann verurteilt und ein Teenager freigesprochen. Zwei andere müssen bald neu auf die Anklagebank - mit einer dritten Person.

Arnsberg/Soest (dpa) – Im Prozess um eine über Monate hinweg gequälte Frau im «Horrorhaus von Soest» ist ein 25-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein 17-Jähriger wurde freigesprochen. Das Verfahren gegen einen 29-Jährigen und einen 16 Jahre alten Teenager trennte das Landgericht Arnsberg wegen neu hinzugekommener schwerer Vorwürfe ab. Für sie beginnt demnächst ein neuer Prozess, wie eine Gerichtssprecherin berichtete. Worum geht es in dem Komplex und wie geht es weiter?

Was spielte sich im Reihenhaus in Soest ab?

Eine obdachlose Frau soll 2025 in einem Wohnhaus in Soest in Westfalen über mehrere Monate hinweg grausam misshandelt, geschlagen, vergewaltigt, gedemütigt und mit Gegenständen verletzt worden sein. Anfang November war sie stundenlang fast nackt bei massiver Kälte an einen Terrassenbalken gekettet worden. Ein Nachbar sah das, alarmierte die Polizei, das Opfer wurde befreit. Nach diesem Martyrium soll die Frau längere intensivmedizinische Behandlung benötigt haben. Im Prozess war sie Nebenklägerin.

Welche zwei Urteile sind nun verkündet worden?

Vor Gericht ging es unter anderem um Körperverletzung, Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung. Kurz nach Prozessbeginn Mitte Oktober hatte der 25-Jährige eine gemeinschaftliche Vergewaltigung im Kinderzimmer des Reihenhauses «dem Grunde nach» eingeräumt und bereut. Es kam zu einem sogenannten Deal – einer Verständigung der Prozessbeteiligten.

Der Vorsitzende Richter Marc Gährken stellte daraufhin am zweiten Prozesstag einen Strafrahmen mit maximal drei Jahren und acht Monaten in Aussicht. Am Dienstag wurde der 25-Jährige nun wegen sexueller Nötigung zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, wie Gerichtssprecherin Claudia Mors-Böckenbrink schilderte.

Der 17-Jährige erhielt eine Geldauflage von 300 Euro lediglich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Cannabisdelikts. Neue Beweismittel hatten den Jugendlichen entlastet.

Warum gibt es gegen weitere Angeklagte kein Urteil?

Gegen den Hauptangeklagten (29) und den 16-jährigen Teenager trennte das Landgericht das Verfahren nun ab. Ein neu aufgetauchtes Speichermedium mit umfangreichem Videomaterial belastet beide Personen zusätzlich. Kürzlich war gegen sie daher eine weitere Anklage erhoben worden. Das beendete alte und das anstehende neue Verfahren sollen jetzt verbunden werden.

Wann geht es weiter?

Im Frühjahr sollen die beiden in einem zweiten Prozess erneut auf der Anklagebank sitzen. Im Haus des 29-Jährigen war es zu den Taten gekommen. Er hatte eine Beteiligung an einer «einer Vielzahl von Taten» zwar gestanden, die Schuld dann aber doch auf seine Ex-Partnerin geschoben, die seit Ende September in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Lügen vor, auch die Kammer hatte Zweifel an seinen Aussagen. Im Fall des 16-Jährigen wurde deutlich, dass die Staatsanwaltschaft für ihn «keine gute Sozialprognose» sieht.

Warum wird es im neuen Prozess eine weitere Angeklagte geben?

Die Staatsanwaltschaft hatte kürzlich auch gegen die Ex-Lebensgefährtin des 29-Jährigen überraschend Anklage erhoben – wegen Körperverletzungs- und Nötigungsdelikten. Schon vor den Gewalttaten soll sie das Opfer gekannt haben, das von Juli bis November 2025 immer wieder ins Reihenhaus gelockt wurde – mit Aussicht auf Essen und eine Übernachtungsmöglichkeit.

Die Tatvorwürfe gegen die Frau hatten sich aus dem neuen Videomaterial ergeben. Laut Gerichtssprecherin gibt es noch keine formale Entscheidung, ob gegen sie der Prozess eröffnet wird, das sei aber höchstwahrscheinlich. Denn: Richter Gährken habe angekündigt, dass gegen sie, gegen den 29-Jährigen und den 16-Jährigen gemeinsam in einem Strafprozess verhandelt werden solle.