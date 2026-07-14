Unwetter in Niedersachsen
«So ein Chaos»: Schwerer Hagel richtet massive Schäden an
Feuerwehr
Die Feuerwehr war in Niedersachsen wegen des Wetters gut 600 Mal im Einsatz. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich. DPA

Zerbeulte Autos, kaputte Dächer: Im niedersächsischen Ort Heidenau hat schwerer Hagel große Zerstörungen angerichtet.

Lesezeit 1 Minute

Heidenau (dpa) – Zentimetergroße Hagelkörner sind bei einem Unwetter im niedersächsischen Heidenau gefallen. Laut Polizei gingen in dem Bundesland allein am Montagabend zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr in der Nacht rund 250 Notrufe wegen des Unwetters ein. Die Feuerwehr rückte gut 600 Mal aus, wie es am Morgen hieß.

Die großen Hagelkörner zertrümmerten im Landkreis Harburg unter anderem die Scheiben von Autos und schlugen Dellen in den Lack. Auf Videos aus Heidenau war zu sehen, dass auch Dächer teils stark beschädigt wurden.

«Es hat alles kaputt gemacht», sagte eine Anwohnerin einem dpa-Reporter zu dem ungewöhnlich starken Hagel. Die Körner seien über ihr Mehrfamilienhaus und den Balkon gezischt. «Es ist nichts mehr heile, es regnet durch durchs Dach, in die Wohnungen rein.» Das nagelneue Auto ihres Mitbewohners sei nun «Schrott». «Ich wohne jetzt 18 Jahre in Heidenau, ich habe so was noch nie erlebt, so ein Chaos», berichtete die Frau.

© dpa-infocom, dpa:260714-930-380837/1

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