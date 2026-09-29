Im Westen ziehen Wolken und Regen auf, während der Osten noch Sonne tankt. Wie lange hält das spätsommerliche Wetter in Deutschland durch?

Offenbach (dpa) – Noch einmal die warmen Tage genießen, bevor das Herbstwetter einsetzt: Zum Monatswechsel wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar etwas nasser und kühler, aber ein Kälteeinbruch ist nicht zu erwarten.

«Am Mittwoch ändert sich an der Wettersituation erst einmal wenig», sagte DWD-Meteorologin Tanja Egerer. «Bei viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen zwischen 22 und 30 Grad kann der September sommerlich verabschiedet werden.»

Wann Wolken und Regen kommen

Im Westen tauchen jedoch bereits erste Wolkenfelder auf, aus denen am Abend örtlich etwas Regen fallen kann. In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Bewölkung weiter und von Westen her kommen Regenschauer und Gewitter, die auch am Donnerstag weitergehen.

«Im Osten und Südosten beginnt der Start in den Oktober noch recht sonnig», sagte die Meteorologin. Im Westen wird es dann zunehmend wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen dort aber noch bei rund 25 Grad. Weiter nördlich werden hingegen nur noch 18 bis 22 Grad erreicht.

Am Freitag verlagert sich der Regen allmählich ostwärts, er erreicht den Osten Deutschlands aber voraussichtlich nur in abgeschwächter Form. «Das Wochenende präsentiert sich heiter bis wolkig und vielerorts wieder trocken», so der DWD. Die Temperaturen liegen dann tagsüber meist bei 18 bis 24 Grad.