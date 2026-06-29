Ein Junge geht mit seinen Eltern in ein Naturbad und offenbar unbeaufsichtigt ins Wasser - obwohl er nicht schwimmen kann. Wenig später rufen zwei andere Kinder den Bademeister zu Hilfe.

Schnaittenbach (dpa) – Ein Sechsjähriger ist in einem Naturbad in Bayern ertrunken. Der Junge sei am Samstag mit seinen Eltern im Bad in Schnaittenbach in der Oberpfalz gewesen, aber nach ersten Erkenntnissen unbeaufsichtigt ins Wasser gegangen, obwohl er nicht schwimmen konnte, teilte die Polizei mit. Zwei andere Kinder hätten später den Bademeister zu Hilfe gerufen, weil sie den Jungen regungslos im Wasser sahen.

Der Bademeister und ein zufällig anwesender Arzt hätten noch eine Reanimation eingeleitet. Der Junge sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, wo erneut Reanimationsversuche erfolgten. Das Kind sei aber gestorben.

Die Kripo ermittle jetzt, wie es zum Tod des Kindes kommen konnte, sagte ein Polizeisprecher. Dazu müssten mehrere Menschen befragt werden – darunter auch die beiden Kinder, die den Sechsjährigen im Wasser entdeckten.