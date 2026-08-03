Heiß, schwül und dann wird es nass: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter mit schweren Gewittern. Wo der Regen ausbleibt, könnte die Trockenheit zur Gefahr werden.

Offenbach (dpa) – «Nach der Hitzewelle ist quasi vor der Hitzewelle»: Auch in der neuen Woche wird es in Deutschland heiß. Ab Dienstag sollten sich die Menschen zudem auf Unwetter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

«Denn am morgigen Dienstag schiebt sich die schwül-heiße und gewitterträchtige Luft bis in den Nordosten, wo nachmittags und abends ein hohes Unwetterpotential besteht – nach aktuellem Stand», heißt es vom DWD. Auch von Südwesten ziehen demnach neue Schauer und kräftige bis schwere Gewitter heran, die örtlich wieder unwetterartig ausfallen könnten. Dann liegen die Temperaturen laut Vorhersage zwischen 30 und 38 Grad.

Trockenheit droht sich zu verschärfen

Auch in der Nacht zu Mittwoch könne es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Am Tag verlagere sich das Gewitterrisiko in Richtung Süden und Osten. Die Temperaturen steigen dann auf 30 bis 35 Grad. Sollte es bis Donnerstag nicht ausreichend geregnet haben, «droht eine weitere Verschärfung der regional sowieso schon massiven Trockenheit», schreibt der Deutsche Wetterdienst. «Auch die Vegetationsbrandgefahr könnte dann noch immer hoch bis extrem hoch ausfallen und den Feuerwehren viel Arbeit machen.»

Die große Hitze ist nach der Wochenmitte dann erst mal überstanden: Am Donnerstag werden noch bis zu 30 Grad erwartet, am Freitag bis zu 28 Grad. «Wirklich kühl wird es aber auch in den Folgetagen nicht», so der DWD.