Auf Plakaten halten sich Hunde, Katzen und Kühe die Ohren zu – so wirbt eine Initiative gegen lautes Feuerwerk. Nun entscheiden die Schweizer, ob das für Privatpersonen verboten werden soll.

Bern (dpa) – Die Schweizer stimmen an diesem Sonntag über ein Böllerverbot ab. Eine Bürgerinitiative möchte Mensch und Tier vor Lärmbelästigung, Stress und Panik schützen. Sie führt zudem an, dass beim Abschuss der Feuerwerkskörper viel Feinstaub entsteht. Die Initiative wirbt mit Plakaten, auf denen Hunde, Katzen und Kühe sich vermeintlich die Ohren zuhalten.

Der Ausdruck «Böller» taucht in der Initiative gar nicht auf. Verboten werden sollen «Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen». Dazu gehören mehr als Böller, die einzig dazu da sind, einen lauten Knall zu erzeugen. Das Verbot kann auch größere Feuerwerksraketen, die mit Leuchteffekten am Himmel explodieren oder Feuerwerksbatterien mit mehreren Abschussrohren betreffen. Was genau als «Lärm erzeugend» gelten soll, hat die Initiative nicht definiert. Das Verbot soll innerhalb von zwei Jahren in Kraft treten.

Nur Ausnahmen für Veranstalter bei Festen

Grundsätzlich verboten werden soll der Einsatz für Privatpersonen. Gemeinden sollen bei Festen oder am Nationalfeiertag oder Silvester Veranstaltern Ausnahmegenehmigungen erteilen dürfen. Die Regierung lehnt den Vorstoß ab, unter anderem, um die Feuerwerksbranche vor Umsatzeinbußen zu schützen, wie sie sagt. In Umfragen deutete sich aber eine breite Zustimmung an.

Sprühkerzen wie die, die in der Silvesternacht 2025/26 in Crans-Montana die Decke einer Bar in Brand setzten, wären nicht betroffen, weil sie keinen Lärm verursachen. Sie sind nach der Katastrophe mit 41 Toten und Dutzenden Opfern mit meist schwersten Verbrennungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen wie Bars, Restaurants oder Hotels verboten worden, ebenso wie Wunderkerzen oder funkensprühende Vulkane.

Böllerverbot wird nächste Woche auch in Deutschland diskutiert

Ein Böllerverbot gibt es bereits in Irland. Auch die Niederlande haben sie dieses Jahr verboten. Die deutsche Umwelthilfe und andere Verbände fordert so etwas seit langem auch in Deutschland. Viele Städte haben Böllerverbotszonen, aber eine landesweite Regel gibt es nicht.

Zu den Befürwortern eines Böllerverbots gehört unter anderem die Innensenatorin von Berlin, Iris Spranger (SPD). Sie fordert eine Änderung des Sprengstoffgesetzes, damit Bundesländer und Kommunen den Einsatz von Feuerwerk selbst regulieren können. Darüber soll bei der Konferenz der Innenminister der Bundesländer vom 2. bis 4. Dezember in Hamburg diskutiert werden. Das Bundesinnenministerium hält sich bedeckt.

Auf die schriftliche Anfrage eines Grünen-Abgeordneten schrieb der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Christoph de Vries (CDU), am 13. November: «Die politische Entscheidungsfindung zur Frage der Erweiterung der Beschränkungsmöglichkeiten der Länder und Kommunen in Bezug auf privates Silvesterfeuerwerk dauert an. Weitere Einschränkungen privaten Silvesterfeuerwerks werfen komplexe gesellschaftliche Fragen auf, insbesondere mit Blick auf die Freiheit des Einzelnen und den Ausgleich gegenläufiger Interessen.»

Webseite der Initiative