Krakau (dpa) – Am Samstagnachmittag hat ein Täter im polnischen Krakau aus einem Auto geschossen und fünf Menschen getötet. Weitere Personen wurden verletzt. Was bislang bekannt ist.
Was wir wissen
- Gegen 15.00 Uhr begann ein Mann, aus einem Auto heraus auf zufällige Personen zu schießen.
- Die Schüsse fielen im Zentrum Krakaus, auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz.
- Nach Angaben der Polizei wurden fünf Menschen getötet. Ein Feuerwehrsprecher nannte mindestens zehn Verletzte. Unter ihnen seien zwei Polizisten.
- Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei festgenommen.
- Die Behörden forderten die Menschen in der näheren Umgebung zunächst auf, sich an einen sicheren Ort zu begeben.
Was wir nicht wissen
- Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Polizei untersucht die Hintergründe und alle Umstände des Vorfalls.
- Zur Identität des mutmaßlichen Täters ist nichts bekannt, ebenso zu der Frage, ob er allein handelte.
- Die Angabe von zehn Verletzten ist eine vorläufige Zahl. Eine endgültige Zahl liegt nicht vor.
- Zu möglichen Motiven gibt es keine Angaben. Polens Ministerpräsident Donald Tusk schrieb auf X, er werde nach der «tragischen Schießerei» laufend über die Lage informiert.
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