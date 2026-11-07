Kriminalität Schüsse in Krakau – was wir wissen und was nicht dpa 07.11.2026, 17:13 Uhr

i Ein Hubschrauber landete am Tatort. Art Service. DPA

Bei Schüssen im polnischen Krakau fallen Schüsse aus einem Auto. Fünf Menschen sind laut Polizei tot. Der mutmaßliche Täter ist festgenommen.

Krakau (dpa) – Am Samstagnachmittag hat ein Täter im polnischen Krakau aus einem Auto geschossen und fünf Menschen getötet. Weitere Personen wurden verletzt. Was bislang bekannt ist. Was wir wissen Gegen 15.00 Uhr begann ein Mann, aus einem Auto heraus auf zufällige Personen zu schießen.

Die Schüsse fielen im Zentrum Krakaus, auf dem Großen Ring, dem Hauptplatz.

Nach Angaben der Polizei wurden fünf Menschen getötet. Ein Feuerwehrsprecher nannte mindestens zehn Verletzte. Unter ihnen seien zwei Polizisten.

Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei festgenommen.

Die Behörden forderten die Menschen in der näheren Umgebung zunächst auf, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Was wir nicht wissen Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Polizei untersucht die Hintergründe und alle Umstände des Vorfalls.

Zur Identität des mutmaßlichen Täters ist nichts bekannt, ebenso zu der Frage, ob er allein handelte.

Die Angabe von zehn Verletzten ist eine vorläufige Zahl. Eine endgültige Zahl liegt nicht vor.

Zu möglichen Motiven gibt es keine Angaben. Polens Ministerpräsident Donald Tusk schrieb auf X, er werde nach der «tragischen Schießerei» laufend über die Lage informiert. Tusk bei X, auf Polnisch © dpa-infocom, dpa:261107-930-960765/1







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