In Hamburg werden zwei Menschen durch Schüsse verletzt. Ein Verdächtiger wird tot aufgefunden, im Großraum Stuttgart gibt es zwei weitere Tote. Was bislang bekannt ist und welche Fragen offen bleiben.

Hamburg/Eningen unter Achalm (dpa) – In der Hamburger Hafencity sind zwei Menschen laut Polizeiangaben durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde demnach am Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Auch in einer Wohnung im Großraum Stuttgart werden am Vormittag zwei Tote gefunden – die Polizeibehörden prüfen einen Zusammenhang. Was wir wissen und was nicht:

Was wir wissen

Schüsse in Hamburg: In der Hamburger Hafencity sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei war kurz vor 9.00 Uhr wegen mutmaßlicher Schussgeräusche gerufen worden. Die Einsatzkräfte fanden die beiden Verletzten und ließen sie in Krankenhäuser bringen.



In der Hamburger Hafencity sind zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei war kurz vor 9.00 Uhr wegen mutmaßlicher Schussgeräusche gerufen worden. Die Einsatzkräfte fanden die beiden Verletzten und ließen sie in Krankenhäuser bringen. Tatverdächtiger: Der mutmaßliche Täter, ein 68-jähriger Deutscher, wurde am Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Der Mann habe sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst getötet, sagte ein Polizeisprecher.



Der mutmaßliche Täter, ein 68-jähriger Deutscher, wurde am Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Der Mann habe sich ersten Erkenntnissen zufolge selbst getötet, sagte ein Polizeisprecher. Mutmaßliches Motiv: Das Motiv der Tat in Hamburg liegt laut dem Polizeisprecher wohl im familiären Bereich.



Das Motiv der Tat in Hamburg liegt laut dem Polizeisprecher wohl im familiären Bereich. Polizeieinsatz an der Elbphilharmonie: Spezialkräfte der Polizei waren in Schutzanzügen an der Elbphilharmonie im Einsatz gewesen, weil sie davon ausgegangen waren, dass der Täter bewaffnet ist und möglicherweise Zugriff auf gefährliche Stoffe hatte. Dies habe sich nach Angaben des Hamburger Polizeisprechers nicht bestätigt.



Spezialkräfte der Polizei waren in Schutzanzügen an der Elbphilharmonie im Einsatz gewesen, weil sie davon ausgegangen waren, dass der Täter bewaffnet ist und möglicherweise Zugriff auf gefährliche Stoffe hatte. Dies habe sich nach Angaben des Hamburger Polizeisprechers nicht bestätigt. Tote in Baden-Württemberg: In einer Wohnung in Eningen unter Achalm (Großraum Stuttgart) wurden am Vormittag zwei Tote gefunden. Die Polizei Reutlingen prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang mit der Tat in Hamburg und steht dazu mit den Hamburger Kollegen in Kontakt.

Was wir nicht wissen

Zusammenhang zwischen Taten in Hamburg und Eningen: Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Hamburg und Eningen unter Achalm in Baden-Württemberg besteht, ist offen. Die Reutlinger Polizei prüft dies nach eigenen Angaben. Ein Hamburger Polizeisprecher sagte, dies sei Bestandteil der Ermittlungsarbeit.



Ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den Taten in Hamburg und Eningen unter Achalm in Baden-Württemberg besteht, ist offen. Die Reutlinger Polizei prüft dies nach eigenen Angaben. Ein Hamburger Polizeisprecher sagte, dies sei Bestandteil der Ermittlungsarbeit. Ablauf von Tat in Hamburg: Noch offen ist, wie sich die Schüsse in der Hamburger Hafencity abgespielt haben, welche Waffe verwendet wurde und wann genau der Tatverdächtige gestorben ist.



Noch offen ist, wie sich die Schüsse in der Hamburger Hafencity abgespielt haben, welche Waffe verwendet wurde und wann genau der Tatverdächtige gestorben ist. Details zu Tat in Eningen: Zu Herkunft und Todesursache der beiden Toten in Eningen machte ein Sprecher der Polizei Reutlingen zunächst keine Angaben. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann.



Zu Herkunft und Todesursache der beiden Toten in Eningen machte ein Sprecher der Polizei Reutlingen zunächst keine Angaben. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann. Zustand der Verletzten: Zum Gesundheitszustand der beiden Verletzten in Hamburg gab es zunächst keine Angaben.