Berlin (dpa) – Nach Schüssen in Berlin-Schöneberg sind ein Mann und eine Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, teilte die Polizei auf X mit.

«Die Dominicusstraße ist derzeit teilweise für die Tatortarbeiten gesperrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an», hieß es weiter. Zuvor waren bei der Polizei Meldungen über Schüsse eingegangen, woraufhin die Beamten schwer bewaffnet und mit mindestens fünf Einsatzwagen für einen größeren Einsatz anrückten.

Vor Ort sperrten die Ermittler zwei der vier Fahrspuren auf einer Länge von rund 100 Metern mit Flatterband ab, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zuvor hatten die Einsatzkräfte eine Bar betreten, in der es zuletzt wiederholt zu Messerattacken gekommen war. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.