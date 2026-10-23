Notfälle
Schüsse aus Auto in Frankreich – ein Toter, Verletzte
Polizei Frankreich
Im Großraum Paris gab es am Vormittag Schüsse. (Symbolbild)
Loic Venance. DPA

Schock in einer Gemeinde im Großraum Paris: Am Vormittag feuert ein Mann aus einem Auto heraus. Es gibt ein Todesopfer.

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Ein Mann in einem Fahrzeug hat in einer Gemeinde in der Region Paris auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert. Es gebe mindestens einen Toten und vier Verletzte, teilte die französische Nationalpolizei mit. Der Mann aus dem Auto sei festgenommen worden.

Die Schüsse seien am Vormittag gegen 10.30 Uhr gefallen, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich im Département Yvelines, das im westlichen Teil der Pariser Großraumregion liegt. Laut Medien handelt es sich um die Gemeinde Trappes. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Zum Hintergrund gab es zunächst keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:261023-930-882361/1

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