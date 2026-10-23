Schock in einer Gemeinde im Großraum Paris: Am Vormittag feuert ein Mann aus einem Auto heraus. Es gibt ein Todesopfer.

Paris (dpa) – Ein Mann in einem Fahrzeug hat in einer Gemeinde in der Region Paris auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert. Es gebe mindestens einen Toten und vier Verletzte, teilte die französische Nationalpolizei mit. Der Mann aus dem Auto sei festgenommen worden.

Die Schüsse seien am Vormittag gegen 10.30 Uhr gefallen, teilte die Polizei weiter mit. Der Vorfall ereignete sich im Département Yvelines, das im westlichen Teil der Pariser Großraumregion liegt. Laut Medien handelt es sich um die Gemeinde Trappes. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Zum Hintergrund gab es zunächst keine Angaben.