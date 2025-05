Sydney (dpa) – Bei schweren Überschwemmungen an der australischen Ostküste sind bereits mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei einem der Opfer handelt es sich um einen 63-Jährigen, der in seinem überfluteten Haus in der Gemeinde Moto tot aufgefunden wurde, etwa 250 Kilometer nördlich von Sydney. Mittlerweile wurden auch die Leichen eines etwa 30 Jahre alten Mannes und einer 60-jährigen Frau entdeckt, die in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden waren, wie die Polizei mitteilte.

Am Morgen wurde die Leiche eines etwa 70 Jahre alten Mannes geborgen, der bei Coffs Harbour in seinem Auto ertrunken war. Eine weitere Person werde noch vermisst, berichtete der Sender ABC News.

Anwohner sprachen von einer katastrophalen Situation. Etwa 50.000 Menschen müssten sich darauf vorbereiten, aus ihren Häusern evakuiert zu werden, berichtete die Zeitung «Sydney Morning Herald». Tausende waren ohne Strom, zahlreiche Schulen blieben geschlossen. Nach Prognosen von Meteorologen sollte sich das Extremwetter in südliche Richtung bewegen.