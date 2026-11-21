Langsam wird es Winter. Obwohl es tagsüber meist bei Plus-Temperaturen bleibt und auch die Sonne scheint, nimmt das Weiß zu.

Offenbach (dpa) – Das Wetter wird langsam ungemütlich: In den Regen mischen sich am Wochenende in manchen Regionen Graupel und Schnee. In den Nächten kann es glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

Schon am Samstag schneite es in den Hochlagen der Alpen. In der Nacht zum Sonntag können sich auch in der Nordosthälfte «hin und wieder auch ein Graupelkörnchen oder eine Schneeflocke» in die Niederschläge mischen, wie Meteorologin Tanja Egerer sagte.

Unter den Wolken bleibt es nachts meist bei Plus-Temperaturen. Eine Ausnahme bildet Schleswig-Holstein: «Wenn die Schauer im Laufe der Nacht abklingen und die Bewölkung nachfolgend auflockert, kann es frostig werden.»

Schneefallgrenze sinkt

Am Sonntag zieht von Südwesten dichte Bewölkung auf, die anhaltende Niederschläge bringt. «Anfangs nur in höheren Lagen, in der Nacht zum Montag dann auch in tieferen Lagen fallen diese als Schnee», erklärte die Meteorologin. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag aber meist zwischen 3 und 7 Grad.

In der neuen Woche gehen die Niederschläge im Osten und Nordosten weiter, «wobei diese aus Regen oder Schnee oder beidem bestehen können», wie Egerer sagt. In den übrigen Regionen kommt die Sonne länger zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen landesweit meist zwischen 0 und 6 Grad. In den Nächten wird verbreitet frostig.