Nach dem Überfall auf Ex-Formel 1-Manager Willi Weber und seine Frau stehen drei mutmaßliche Täter vor Gericht. Die Anklage verbindet sie mit weiteren Raubzügen – und einer Beute in Millionenhöhe.

Stuttgart (dpa) - Mitten in der Nacht schlichen sie sich an die Häuser, hebelten die Terrassentüren auf und suchten den Weg in die Schlafzimmer ihrer Opfer. Sie rissen die Paare aus dem Schlaf, fesselten und bedrohten sie, auch vor Schlägen scheuten sie sich nicht. Das Ziel der Männer: die Tresore. Mindestens dreimal soll die mutmaßliche Bande auf diese Weise in Stuttgarter Villen eingebrochen sein, auch ein Fall in Bayern soll auf ihr Konto gehen.

Vor dem Gericht verfolgten die drei Rumänen schweigend, was ihnen Oberstaatsanwalt Matthias Schweitzer vorwirft: die Details zu den Stuttgarter Tatnächten, die Gewalt gegen die älteren Paare, die lange Liste der Beute.

Räuber gingen brutal vor

«Die Taten zeichnen sich dadurch aus, dass die jeweiligen Bewohner überwältigt, gefesselt und geschlagen werden, um sie anschließend zur Preisgabe der Codes zu bewegen und dann Gegenstände entwenden zu können», sagt der Jurist. Die Opfer seien mit dem Messer oder einer Schreckschusspistole bedroht, an den Haaren gezogen, in Keller und Waschküche gesperrt und hilflos zurückgelassen worden.

Auch ein Jahr nach dem Überfall leidet Willi Weber unter den Stunden in der Gewalt der Räuber. «Was da passiert ist, das verfolgt einen Tag und Nacht», sagt der frühere Manager der Deutschen Presse-Agentur. «Diese Männer waren so brutal.»

Polizei: «Beispiellose Skrupellosigkeit»

Wie gewaltsam die Täter vorgegangen sein sollen, hatte der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun nach den Festnahmen im Februar hervorgehoben. Er sprach von einer «beispiellosen Skrupellosigkeit, mit der die Tatverdächtigen vorgegangen sind».

Die Anklage wirft den Männern vor, als Mitglieder einer mindestens vierköpfigen Bande gehandelt zu haben. Neben den drei Stuttgarter Überfällen soll die Gruppe auch für den Einbruch in ein Anwesen im bayerischen Altenstadt verantwortlich sein. Insgesamt geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft um Beute im Wert von mehr als 2,4 Millionen Euro. Ob es weitere Taten gab, ist noch offen.

Willi Weber muss Tresorzahlen verraten

Angeklagt ist unter anderem der Raub auf die Weber-Villa. Am Abend des 9. Dezember 2025 hatten die Räuber seine Haushälterin im Garten abgepasst, ihr den Schlüsselbund entrissen und den Mund zugeklebt. Dann sperrten sie die Haustür auf und fesselten Weber und seine Frau mit Kabelbindern, während sie das Paar mit einem Messer und einer Gaspistole bedrohten. Weber schlugen sie ins Gesicht, dann verriet er den Männern unter Schmerzen die Kombination des Safes.

Die Beute: unter anderem acht kostbare Uhren, Bargeld und Ringe, Goldketten, Manschettenknöpfe und goldene Geld- und Krawattenklammern. Sie stopften alles in Luxustaschen. Gesamtwert: eine Million Euro.

Täter schlugen immer wieder zu

Auch bei den anderen Beutezügen sollen die Männer handfest deutlich gemacht haben, dass sie es ernst meinen: Ende Januar 2025 brach einer der drei Angeklagten mit zwei nicht bekannten Komplizen bei einem Paar in Stuttgart ein, wie es in der Anklageschrift weiter heißt. Demnach fesselten die Männer ihre Opfer im Schlafzimmer mit Kabelbindern und forderten bewaffnet Geld und Schmuck. Die überfallene Frau sollte den Tresor im Keller öffnen, schaffte das aber nicht. Im Tresor im Schlafzimmer wurden sie schließlich fündig.

Auch hier ist die Liste der erbeuteten Wertsachen lang: 64 Ringe, 11 Uhren, Ohrringe und eine Kette, Diamanten und zwei Goldbarren. Als die Räuber die Flucht ergriffen hatten und Stille in der Villa herrschte, konnte sich die überfallene Frau selbst befreien und ihren Mann aus der Waschküche befreien.

Ähnlicher Überfall im September

Ähnlich gingen die Räuber laut Anklage im September und in etwas anderer Besetzung vor, als sie ein Ehepaar in seinem Haus überwältigten und ausraubten. Nach Polizeiangaben brachen sie auch hier die Terrassentür auf, schlugen den Mann mehrmals und zwangen ihn, den Tresor im Keller zu öffnen.

Mit 33 Handtaschen und 100.000 Euro in bar, 38 Ringen und 20 Halsketten, mehreren Colliers, Goldmünzen, Uhren und anderem Schmuck im Wert von mindestens einer Million Euro machten sie sich aus dem Staub. Das Ehepaar ließen sie eingeschlossen zurück. Erst 16 Stunden später konnte es von der Tochter befreit werden.

War die Bande auch für einen Überfall im Landkreis Neu-Ulm verantwortlich? Im Juni des vergangenen Jahres waren Unbekannte dort in ein Anwesen in Altenstadt eingedrungen, hatten die Familie überrascht und ihre Opfer gefesselt. Später gelang es diesen, sich zu befreien und die Polizei zu verständigen.

Festnahme ist für Weber eine Genugtuung

Im Februar, mehr als zwei Monate nach dem Raubüberfall auf Willi Weber, wurden die Verdächtigen im Bereich des Kreises Vaslui in Rumänien gefasst. Zeitgleich wurden Wohnungen in Frankreich und Neu-Ulm durchsucht. Seit Anfang März sitzt das Trio nach der Auslieferung in Untersuchungshaft.

Eine Genugtuung sei die Festnahme gewesen, erinnert sich Weber heute. Und er hofft auf eine hohe Strafe, sollten die Männer verurteilt werden. Mit Beginn des Prozesses kommen die Bilder wieder hoch und die Ängste, sagt Weber der dpa.

Der 84-Jährige soll im Januar als Zeuge vor Gericht aussagen. Bis dahin darf er den Prozess nicht im Saal verfolgen. Ein Urteil wird im kommenden Februar erwartet.