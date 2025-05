Sarg diente als Kühlbox: Partyraum in Mexiko geschlossen

Mexiko-Stadt (dpa) – In Mexiko-Stadt hat die Polizei einen Partyraum geschlossen, in dem Särge als Kühlboxen für die Getränke verwendet wurden. Nach zahlreichen Notrufen von Nachbarn hätten Beamte dort eine nicht genehmigte Party mit rund 800 Teenagern entdeckt, schrieb die Bürgermeisterin des zentralen Stadtbezirks Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, auf der Plattform X. Auf einem Foto, das die Bürgermeisterin postete, sind ein alter geöffneter Sarg, ein Eimer und aufgestapelte Stühle in einem Raum zu sehen, der wie eine Küche aussieht.

Laut einem Bericht der Zeitung «La Jornada» war die Party über soziale Netzwerke angekündigt worden. Mindestens fünf Jugendliche unter 18 Jahre seien wegen Alkoholvergiftung bewusstlos auf der Straße gefunden worden, schrieb Bürgermeisterin Rojo. In dem Lokal habe es keine Fluchtwege für Notfälle gegeben, die Feuerlöscher seien nicht mehr funktionsfähig gewesen. Eine Person wurde festgenommen.

Der Partyraum liegt in der Nähe der berühmten Plaza Garibaldi, auf der sich die Mariachi-Musikanten traditionell versammeln und gegen Bezahlung Lieder spielen.