Zugausfälle
Sabotage legt Bahnverkehr in Teilen der Niederlande lahm
Störungen bei der Bahn in den Niederlanden
Sabotage im Bahnverkehr der Niederlande führte zu erheblichen Störungen.
Vincent Jannink. DPA

Tausende von Bahnreisenden erleben eine böse Morgenüberraschung. Denn etliche Züge in den Niederlanden fallen aus. Die Ursache ist schnell gefunden: Unbekannte haben Rohre über Gleise gelegt.

Lesezeit 1 Minute

Amsterdam (dpa) – Der Zugverkehr in weiten Teilen der zentralen und nördlichen Niederlande ist am Morgen durch Sabotage an den Gleisanlagen zum Erliegen gebracht worden. Nach Angaben des Netzbetreibers ProRail legten bislang unbekannte Täter auf verschiedenen Streckenabschnitten Rohre über die Gleise.

Es sei klar, dass die Rohre «dort vorsätzlich abgelegt» wurden, sagte eine Sprecherin von ProRail der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Dadurch habe das Computersystem der Bahn Signale bekommen, wonach die Gleise an den betroffenen Stellen belegt und nicht befahrbar seien.

Zu möglichen Motiven für die Sabotageakte gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen liefen, hieß es bei den Behörden.

Der Zugverkehr brach am Morgen rund um Zwolle zeitweise komplett zusammen. Auch zwischen Utrecht und Gouda sowie zwischen Apeldoorn und Deventer verkehrten zunächst keine Züge. Die Probleme seien aber beherrschbar; an den betroffenen Bahnhöfen sei es «etwas voller als sonst», sagte die ProRail-Sprecherin. Die Freigabe der Strecken habe zunächst oberste Priorität.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-686766/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren