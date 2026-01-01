Rio de Janeiro begrüßt neues Jahr mit Feuerwerk und Musik

Von Flößen vor dem berühmten Copacabana-Strand werden Tausende Raketen und Böller in den tropischen Nachthimmel geschossen. Eine Drohnen-Show rundet das Spektakel vor dem Zuckerhut ab.

Rio de Janeiro (dpa) - Hunderttausende Menschen haben in der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro mit Feuerwerk und Musik das neue Jahr begrüßt. Um Mitternacht begann ein zwölfminütiges Feuerwerk, das von 19 Flößen vor dem Strand des Stadtteils Copacabana abgefeuert wurde. 1.200 Drohnen schwebten über den Feiernden und malten Bilder in den Nachthimmel. Auf zahlreichen Bühnen am Strand der Copacabana traten Bands, Musiker und DJs auf, darunter der bekannte Tropicalismo-Musiker und frühere Kulturminister Gilberto Gil.

Die Stadtverwaltung rechnete mit fünf Millionen Besuchern bei den Feierlichkeiten in der ganzen Stadt und Umsätzen für Hoteliers, Restaurants, Bars und Tourismusunternehmen in Höhe von 3,34 Milliarden Reais (513 Mio Euro). Erst am Dienstag war Rio de Janeiro vom Guinness-Buch der Rekorde als Metropole mit der größten Silvester-Party der Welt ausgezeichnet worden. Die Stadtverwaltung konnte nachgewiesen, dass zum Jahreswechsel 2024/2025 alleine vor der Hauptbühne auf der Copacabana 2,5 Millionen Menschen gefeiert hatten.