Großbritannien schwitzt: In der Nacht zu Dienstag sowie am Nachmittag werden Mai-Temperaturrekorde gemessen. Die Briten zieht es in die Parks und an die Strände.

London (dpa) - Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. Am Nachmittag wurden in London und am Londoner Flughafen Heathrow 35 Grad Celsius gemessen - nach dem Rekord am Montag eine erneute Höchstmarke für den Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Bereits in der Nacht zu Dienstag war es so warm wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Im Londoner Vorort Kenley fiel die Temperatur nicht unter 21,3 Grad Celsius.

«Heute ist der heißeste Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. In Heathrow und Kew Gardens wurden vorläufig 35,0 Grad Celsius gemessen», schrieb der Wetterdienst Met Office auf der Plattform X.

Am Montag waren tagsüber in gleich mehreren Orten Rekordwerte für diese Zeit des Jahres jenseits der 30-Grad-Marke gemessen worden. Am wärmsten war es im Südwesten Londons (34,8 Grad Celsius), wie der Wetterdienst mitteilte. Dienstagabend steigt die Gewittergefahr. Der vorherige Rekord für den Mai - 32,8 Grad Celsius - war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.

Für die Briten kamen die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen zum perfekten Zeitpunkt: Tausende Menschen nutzten das lange Wochenende zum sogenannten «Spring bank holiday» für Ausflüge. Bilder und Videos zeigen unter anderem überfüllte Strände am Ärmelkanal im südenglischen Bournemouth - aber auch volle Autobahnen.