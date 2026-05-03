Nach sommerlicher Hitze am Wochenende kommt der Umbruch: Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die neue Woche mit Schauern, Gewittern und spürbar kühleren Temperaturen.

Offenbach/Main (dpa) – Hochsommerliche Temperaturen im Mai: Nach Sonne satt am Samstag können sich die Menschen in vielen Teilen Deutschlands auch am Sonntag über Wetter wie im Hochsommer freuen. Das ändert sich zum Wochenstart – dann gehen die Temperaturen deutlich zurück.

Ganz besonders warm wird es heute voraussichtlich südlich von Brandenburg bis hin zur Lausitz. Dort können punktuell Temperaturen von bis zu 31 erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Damit würde für den 3. Mai ein neuer Rekordwert erreicht werden – bisher lag dieser bei 29,7 Grad aus dem Jahr 2001. «Ob dieser Wert tatsächlich überschritten wird, können wir am Sonntagabend sagen», erklärt Meteorologe Markus Eifried vom DWD.

Die Temperaturen am Sonntag liegen ansonsten zwischen 20 und 29 Grad. Vom Westen und Nordwesten bis in den Norden ist es wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise kann es nach Angaben des DWD zu Schauern und kräftigen Gewittern kommen. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Westen und Nordwesten teils böiger Wind.

Schauer und Gewitter zum Start in die neue Woche

In der Nacht zum Montag ist es im Norden und Nordwesten stark bewölkt und es regnet. Ansonsten bleibt es meist trocken, bei Tiefstwerten zwischen 14 und 7 Grad.

Die neue Woche startet mit einem Wetterumschwung. Der Montag zeigt sich im Südosten am freundlichsten und weitestgehend trocken, wie der DWD mitteilte. Sonst ziehen Wolken auf und es kommt gebietsweise zu Schauern und Gewittern. Im Norden und Nordwesten werden Temperaturen zwischen 13 und 19 Grad erwartet, während es in der Lausitz noch einmal bis zu 28 Grad warm werden kann.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es im Norden, Nordwesten und Südosten überwiegend trocken, sonst sind gebietsweise Schauer und Gewitter möglich. Die Tiefstwerte sinken auf zwölf bis fünf Grad. Am Dienstag ist es im Norden und Nordwesten trocken. Im Süden und Südosten erwartet der DWD im weiteren Tagesverlauf kräftige Gewitter. Die Temperaturen in der Nordhälfte erreichen 12 bis 19 Grad, in der Südhälfte 19 bis 25 Grad.