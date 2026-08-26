Flut im Himalaya
Regierung: Mindestens 95 Tote nach Sturzflut in Nepal
Sturzflut an Grenze zwischen China und Nepal
Rettungskräfte setzen Baumaschinen ein, um unter Wasser stehende Häuser nach Sturzfluten zu erreichen.
Niranjan Shrestha. DPA

Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet hat sich auf mindestens 95 erhöht. Hunderte Menschen - auch Polizisten und Soldaten - werden weiter vermisst, wie das Büro von Regierungschef Balendra Shah mitteilte.

Kathmandu (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet hat sich auf mindestens 95 erhöht. Hunderte Menschen - auch Polizisten und Soldaten - werden weiter vermisst, wie das Büro von Regierungschef Balendra Shah mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-584707/6

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