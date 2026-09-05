Vorfall in der Luft
Randalierender Passagier in den USA auf Sitz festgeklebt
American Airlines
Ein Inlandsflug der US-Gesellschaft American Airlines musste in Baltimore zwischenlanden, um einen randalierenden Passagier von Bord holen zu lassen. (Archivbild).
Gene J. Puskar. DPA

Er soll betrunken gewesen sein und Crew sowie Mitreisende beleidigt haben. Die Maschine musste ihren Inlandsflug in Baltimore unterbrechen.

Lesezeit 1 Minute

Baltimore (dpa) – Ein randalierender Passagier ist auf einem US-Inlandsflug Medienberichten zufolge von der Crew mit Klebeband an seinen Sitz fixiert worden. Den Vorfall vom Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Fluggesellschaft American Airlines unter anderem einem Lokalsender der TV-Kette NBC und dem Promiportal «TMZ», das als Erstes berichtet hatte.

Auf einem Foto, das der Sender CBS auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, dass Klebestreifen vom Kopf des Mannes bis zu den Händen angebracht sind.

Den Berichten zufolge legte die Maschine auf ihrem Flug 618 von Dallas nach Newark nahe New York eine Zwischenlandung in Baltimore ein, wo Beamte der US-Bundespolizei FBI den Mann aus der Maschine holen mussten.

Laut «TMZ» war der Passagier augenscheinlich betrunken. Er habe zunächst unter anderem einen Sitznachbarn als schwul beschimpft und später eine Stewardess rassistisch beleidigt. Auch soll er den Sitznachbarn geschlagen und dessen Computer beschädigt haben. Andere Passagiere hätten dann eingegriffen, bevor er mit Klebeband fixiert wurde.

© dpa-infocom, dpa:260905-930-638060/1

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