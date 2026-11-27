Er sei «das Licht» und «unsterblich»: Mit solchen Wahnvorstellungen raste ein Mann durch Gießen und verletzte Menschen. Ein Zeuge stoppte die Fahrt – jetzt bleibt er dauerhaft in der Psychiatrie.

Gießen (dpa) - Mehrere verletzte Menschen, Schäden an fünf Autos und einem Ampelmast - auf seiner Irrfahrt vor knapp elf Monaten in Gießen hat ein 33-jähriger Mann eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zum Abschluss des Sicherungsverfahrens ordnete das Landgericht Gießen die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Er war am 22. Dezember 2025 in einer akuten Psychose durch Gießen gerast und hat bis heute laut psychiatrischem Sachverständigen «keinerlei Krankheitseinsicht», wie die Vorsitzende Richterin Regine Enders-Kunze in ihrer Urteilsbegründung sagte. Deshalb sei der Mann «nach wie vor höchst gefährlich».

Mehrere Verletzte und Zusammenstöße auf Irrfahrt

Der Mann war an jenem Abend in der Gießener Innenstadt mit seinem Auto zunächst mit hohem Tempo gegen ein anderes Fahrzeug gefahren, auf die Gegenspur gewechselt und gezielt auf einen geparkten Wagen aufgefahren. Dieses Auto wurde durch den Aufprall in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert, wo es eine Passantin erfasste, die schwer verletzt wurde. Danach fuhr der Mann über den Gehweg und verletzte noch zwei weitere Menschen leicht. Nachdem er mit dem Wagen noch gegen ein geparktes Auto geprallt war, wurde er festgenommen.

Unterbringung soll weitere gefährliche Taten verhindern

Zeugen hätten die Tat «wie in einem Film» erlebt, sagte Enders-Kunze. Mehrere von ihnen konnten sich nach eigenen Aussagen nur durch Sprünge zur Seite in Sicherheit bringen. Die durch die Tat schwer verletzte Passantin, die als Nebenklägerin in dem Sicherungsverfahren auftrat, habe nur durch Glück überlebt - das Auto, das sie erfasste, musste angehoben werden, um die Frau zu befreien. Es müsse auf jeden Fall verhindert werden, dass es zu weiteren derart gefährlichen Taten und Verhaltensweisen des Beschuldigten komme, so die Vorsitzende, denn dann würden wieder «Leben in Gefahr» geraten.

33-Jähriger leidet an schizophrener Psychose

Der psychiatrische Gutachter hatte mit dem 33-Jährigen bereits am Tag nach der Tat gesprochen. Dabei äußerte der Mann unter anderem, er sei «das Licht» und «unsterblich», er werde nicht altern, habe große Macht und bestimme alle Präsidenten. Auch von wahnhaften Beziehungsideen, Verfolgungswahn, einem messianischen Wahn und anderen Beeinträchtigungen berichtete der Psychiater und diagnostizierte eine paranoid-halluzinatorische Schizophrenie.

Auto als gemeingefährliches Werkzeug

Auch wenn der Beschuldigte bis heute an dieser Erkrankung leide, habe er ein versuchtes Tötungsdelikt begangen, sagte Enders-Kunze. Durch die Verwendung des Autos als gemeingefährliches Werkzeug sei auch ein Mordmerkmal verwirklicht. Auch die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr seien umgesetzt.

33-Jähriger als schuldunfähig eingestuft

Zu der Tat habe jedoch die psychiatrische Erkrankung des Mannes geführt. Deshalb sei er nicht schuldfähig, könne nicht bestraft und nicht für die Tat verantwortlich gemacht werden - auch wenn seine Fahrmanöver bewusst gewesen seien, denn er habe das Auto immer wieder beschleunigt und seine Fahrt fortgesetzt, bis sich schließlich nach einem letzten Zusammenstoß ein Zeuge so vor sein Auto setzte, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Der Zeuge hatte dem Mann auch den Zündschlüssel abgenommen. «Hut ab vor Zeugen, die in einer solchen Situation eingreifen», sagte Enders-Kunze. «Wer weiß, wenn es ihm gelungen wäre, die Irrfahrt fortzusetzen, was dann noch passiert wäre.»