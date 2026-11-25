Eine Expertenkommission hat Vorschläge für einen besseren Schutz von Prostituierten erarbeitet. Schon vor der Bekanntgabe der Empfehlungen meldet sich ein Berufsverband zu Wort.

Berlin (dpa) – Interessenvertreterinnen von Prostituierten wenden sich gegen schärfere Auflagen für das Gewerbe. Besonders kritisch sehe man Überlegungen in der Union, dass Kunden sich den sogenannten Hurenausweis – die offizielle Anmeldung bei den Behörden – vorlegen lassen sollen, erklärte der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen in Berlin. Auch eine Anhebung der Altersgrenze für Prostituierte auf 21 Jahre lehne man ab.

Der Verband äußerte sich vor Bekanntgabe von Empfehlungen einer Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten heute Nachmittag. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hatte die Kommission vor einem Jahr um Vorschläge gebeten, wie Zwang, Ausbeutung und Menschenhandel verhindert werden können.

In Deutschland gilt seit 2017 das Prostituiertenschutzgesetz. Für Prostituierte besteht laut Gesetz eine Anmeldepflicht, für Bordelle eine Erlaubnispflicht. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts waren zum Jahresende 2025 in Deutschland aber nur rund 32.500 Prostituierte bei den Behörden gemeldet – obwohl die Zahl der Prostituierten auf rund 200.000 geschätzt wird.

Sorge vor Stigmatisierung

Hintergrund der fehlenden Anmeldungen sei die Sorge vor Stigmatisierung und Datenweitergabe, erklärte der Berufsverband sexuelle Dienstleistungen. Würde eine Kontrolle durch Freier vorgeschrieben, hätten unangemeldete Prostituierte Schwierigkeiten, Kunden zu bekommen, kritisierte der Verein mit rund 1.000 Mitgliedern. Ein Mindestalter von 21 Jahren würde aus seiner Sicht bedeuten, dass jüngere Prostituierte illegal und umso schutzloser weiterarbeiten würden.

In der Union gibt es auch weitergehende Forderungen nach einem «Sexkaufverbot» nach Vorbild des sogenannten Nordischen Modells. Gemeint sind Regelungen wie in Schweden und anderen Ländern nach dem Prinzip: Der Verkauf sexueller Dienstleistungen bleibt legal, der Kauf ist jedoch illegal. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) etwa hatte vor einem Jahr gesagt: «Wir müssen die Prostitution und den Sexkauf hierzulande endlich auch verbieten.» Deutschland sei der «Puff Europas».