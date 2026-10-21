Kernen im Remstal (dpa) – Am Bahnhof Rommelshausen östlich von Stuttgart läuft ein Polizeieinsatz – die Bevölkerung ist aufgerufen, den Bereich zu meiden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde über den Notruf eine Person gemeldet, die möglicherweise eine Pistole bei sich trägt.
Demnach laufen die Such- und Fahndungsmaßnahmen im Rems-Murr-Kreis. Verletzt sei nach bisherigen Erkenntnissen niemanden, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bahnhof bis auf Weiteres zu meiden.
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