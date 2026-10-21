Über den Notruf geht ein Hinweis über eine verdächtige Person an einem Bahnhof bei Stuttgart ein. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus. Was bislang bekannt ist.

Kernen im Remstal (dpa) – Am Bahnhof Rommelshausen östlich von Stuttgart läuft ein Polizeieinsatz – die Bevölkerung ist aufgerufen, den Bereich zu meiden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde über den Notruf eine Person gemeldet, die möglicherweise eine Pistole bei sich trägt.

Demnach laufen die Such- und Fahndungsmaßnahmen im Rems-Murr-Kreis. Verletzt sei nach bisherigen Erkenntnissen niemanden, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bahnhof bis auf Weiteres zu meiden.