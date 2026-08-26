Zerstörung durch Sturzflut Polizei: Mindestens 72 Tote nach Sturzflut in Nepal dpa 26.08.2026, 13:05 Uhr

i Ein Lkw versinkt in den Schlammmassen. Niranjan Shrestha. DPA

Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet ist auf mindestens 72 gestiegen. Hunderte Menschen - auch Polizisten - würden weiter vermisst, teilte der Sprecher der nepalesischen Polizei Abi Narayan Kafle der Deutschen Presse-Agentur mit.

Kathmandu (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet ist auf mindestens 72 gestiegen. Hunderte Menschen - auch Polizisten - würden weiter vermisst, teilte der Sprecher der nepalesischen Polizei Abi Narayan Kafle der Deutschen Presse-Agentur mit. © dpa-infocom, dpa:260826-930-584707/4







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