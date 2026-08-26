Zerstörung durch Sturzflut
Polizei: Mindestens 72 Tote nach Sturzflut in Nepal
Schlammlawine in Grenzregion China und Nepal
Ein Lkw versinkt in den Schlammmassen.
Niranjan Shrestha. DPA

Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet ist auf mindestens 72 gestiegen. Hunderte Menschen - auch Polizisten - würden weiter vermisst, teilte der Sprecher der nepalesischen Polizei Abi Narayan Kafle der Deutschen Presse-Agentur mit.

Kathmandu (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach der heftigen Sturzflut in einer Gebirgsregion zwischen Nepal und Tibet ist auf mindestens 72 gestiegen. Hunderte Menschen - auch Polizisten - würden weiter vermisst, teilte der Sprecher der nepalesischen Polizei Abi Narayan Kafle der Deutschen Presse-Agentur mit.

© dpa-infocom, dpa:260826-930-584707/4

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Unwetter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren