Polizei: Auto fährt in Menge – mehrere Tote in Kanada

In Kanada fährt ein Mann in eine Menschenmenge. Die Polizei berichtet von mehreren Opfern.

Vancouver (dpa) – Bei einem Straßenfest in Vancouver ist am Samstagabend (Ortszeit) ein Mann mit seinem Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei mehrere Menschen getötet. Das berichtete die Polizei von Vancouver auf der Plattform X. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden. Der Fahrer befinde sich in Gewahrsam. Weitere Informationen über den Vorfall sowie mögliche Hintergründe gab es zunächst nicht.

Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Fest um das sogenannte Lapu Lapu-Festival, das als großes philippinisches Fest gilt und jährlich stattfindet. Der Bürgermeister von Vancouver, Ken Sim, sagte Medienberichten zufolge, er sei schockiert und traurig über den schrecklichen Vorfall. «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei der philippinischen Gemeinschaft in Vancouver in dieser unglaublich schwierigen Zeit.»

Ein Radiosender berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, plötzlich seien Schreie zu hören gewesen, als ein Geländewagen durch die Menge gefahren sei und mehr als ein Dutzend Menschen angefahren habe. Der Fahrer soll versucht haben, zu Fuß zu fliehen. Er sei aber von mehreren Personen am Tatort festgehalten worden.

Am Montag finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.