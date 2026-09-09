Ein Lkw kollidiert auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Intercity. Eine Frau stirbt, mehrere Menschen werden verletzt. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Warschau (dpa) - Beim Zusammenstoß eines Lasters mit einem Zug in Polen ist eine Frau ums Leben gekommen. Sieben weitere Personen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Luftrettung der Nachrichtenagentur PAP sagte. Unter den Verletzten sind auch der Lkw-Fahrer und der Lokführer.

Das Unglück ereignete sich am frühen Mittag an einem Bahnübergang zwischen den Orten Sokolniki Suche und Sokolniki Mokre, etwa 125 Kilometer südwestlich von Warschau, wie eine Bahnsprecherin sagte. Der Fahrer eines Betonmischers sei auf den unbeschrankten Bahnübergang eingefahren und gegen den ersten Waggon des fahrenden Intercitys geprallt, sagte der ermittelnde Staatsanwalt dem Sender TVN24. Die Lokomotive und alle sechs Waggons entgleisten. Der Zug war auf dem Weg von Lublin im Osten des Landes in die Hafenstadt Stettin. An Bord waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft 114 Menschen.

Reisende berichtet von Schwanken des Waggons

Nach Angaben der Bahnsprecherin handelt es sich um einen unbeschrankten Bahnübergang mit Signalen. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten die Signale funktioniert, sagte der Vizeminister für Infrastruktur, Piotr Malepszak. Der Lkw-Fahrer habe ausgesagt, dass er von der Sonne geblendet worden sei. Der Intercity war zum Zeitpunkt des Unfalls mit einer Geschwindigkeit von 117 Kilometern pro Stunde unterwegs.

«Ich spürte eine starke Bremsung, dann schwankte der Waggon», sagte eine Passagierin TVN24. Sie habe es nicht weit zur Tür gehabt, sei ausgestiegen und habe anderen aus dem Zug geholfen. Die Rettungskräfte seien innerhalb weniger Minuten am Unglücksort eingetroffen. Eine andere Reisende, die im ersten Wagen saß, berichtete von einem lauten Knall. «Ich dachte erst, da hat sich jemand vor den Zug geworfen.» Dann habe sich der Waggon zur Seite geneigt, und vor den Fenstern sei Rauch zu sehen gewesen. Alle Passagiere hätten den Zug so schnell wie möglich verlassen, weil sie Angst vor einem Brand gehabt hätten.

Vor Ort waren rund hundert Feuerwehrleute im Einsatz. Mit einem riesigen Kran versuchten die Retter, einen der entgleisten Waggons anzuheben, um die darunterliegenden Trümmer des Betonmischers zu bergen. Die Passagiere, die das Unglück unverletzt überlebt hatten, wurden in eine Dorfbibliothek gebracht und dort mit Essen und Trinken versorgt. Der Bahnverkehr auf der Strecke wurde vorerst eingestellt.