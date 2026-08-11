Drei Nachbarn reagieren blitzschnell: Mit einer Decke als Sprungtuch fangen sie ein Kind auf, das von der Balkonbrüstung fällt. Das Video einer Überwachungskamera zeigt die dramatischen Sekunden.

Warschau (dpa) – Mit einem improvisierten Sprungtuch haben drei Männer in Polen ein vierjähriges Mädchen beim Sturz von einem Balkon gerettet. Das Kind sei aus dem fünften Stock eines Wohnhauses gefallen, berichtete der Sender Radio Bialystok am Montag auf X. Die Kleine überlebte leicht verletzt.

Der Radiosender veröffentlichte ein Video von der Aktion, die von einer Überwachungskamera der Hausverwaltung im ostpolnischen Lomza stammt. Darauf ist zu sehen, wie die drei Männer über die Brüstung einer Terrasse im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses springen, eine Decke als Sprungtuch ausbreiten und dann nach oben blicken. Wenige Sekunden später fällt das Kind in das Tuch.

Mutter stand unter Alkoholeinfluss

«Wir hatten gerade das Tuch ausgebreitet, ich sah nochmal kurz nach oben, das Kind war auf der anderen Ecke, wir bewegten uns auch dorthin, und genau in dem Moment ist es runtergefallen», erzählte einer der Retter dem Sender. Durch den Aufprall sei das Mädchen von der Decke auf den Boden gerutscht und habe sich am Kopf gestoßen. Eine herbeigeeilte Ärztin aus der Nachbarschaft habe aber keine größeren Verletzungen festgestellt.

Die Mutter der Vierjährigen stand zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss. Die herbeigerufene Polizei stellte einen Blutwert von 0,7 Promille fest. Mutter und Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht.