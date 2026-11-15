Raubüberfall in Dänemark
Pokémon-Coup! Maskierte Räuber erbeuten Karten-Schatz
Pokémon-Sammelkarten
Pokémon-Sammelkarten sind begehrt. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Großalarm in Dänemark: Bei einem Überfall in einem Einkaufszentrum haben Räuber wertvolle Sammelkarten erbeutet. Nun ist die Polizei auf der Jagd nach den Tätern.

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Lyngby (dpa) – Maskierte Räuber haben nördlich von Kopenhagen ein Geschäft überfallen, das unter anderem Pokémon-Karten verkauft, und Sammlerstücke für umgerechnet mehr als 130.000 Euro erbeutet. Die Polizei fahndete am Sonntag mit einem Großaufgebot nach fünf Männern. Diese sollen einen Mitarbeiter des Ladens in einem Einkaufszentrum in Lyngby mit einem «pistolenähnlichen Gegenstand» bedroht, Vitrinen zerschmettert und die begehrten Karten gestohlen haben. Anscheinend seien die Räuber mit einem Auto vom Tatort geflohen, hieß es.

Die Pokémon-Sammelkarten basieren auf der Videospiel-Reihe, in der man Fantasie-Monster fangen und trainieren kann. Seit langer Zeit erleben sie einen ungebrochenen Hype – beliebte oder seltene Karten werden für hohe Summen gehandelt.

© dpa-infocom, dpa:261115-930-998912/1

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