Ein Grenzpunkt zwischen Bulgarien und der Türkei ist auch ein Tor in die EU. Schmuggler sind besonders erfinderisch, wenn es um Drogen oder Waffen geht.

Sofia (dpa) – Bulgarische Zöllner haben am größten Grenzübergang zwischen Bulgarien und der Türkei 45 Kampfpistolen in einem türkischen Laster mit Feigen sichergestellt. Die Saisonfrüchte sollten den gültigen Papieren zufolge nach Deutschland geliefert werden, wie das bulgarische Hauptzollamt am Mittwoch zu dem Vorfall vom Sonntag mitteilte.

Der Fund wurde am Grenzübergang Kapitan Andreewo gemacht, der als «Tor in die EU» gilt. Der türkische Lkw wurde, wie es hieß, nach einer Risikoanalyse gründlich kontrolliert. Dabei fielen bei einer Röntgenkontrolle Stellen mit ungewöhnlicher Dichte auf – dort waren auch die Waffen versteckt.

In den letzten drei Monaten wurden an allen bulgarischen Grenzen nach Angaben des Hauptzollamtes 1. 640 Schusswaffen sichergestellt. Dies sei um das Fünffache mehr als die Gesamtmenge beschlagnahmter Waffen in den vergangenen sechs Jahren.