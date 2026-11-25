Es wird gegen Frauen gehetzt, rückwärtsgewandte Männerbilder verbreitet und etliche junge Menschen in den Bann gezogen. Paris will dem Diskurs der Manosphere etwas entgegensetzen: Spielkarten.

Paris (dpa) – Können Karten gegen frauenfeindliche Aussagen und toxische Bilder von Männlichkeit aus dem Internet helfen? Das zumindest probiert die Stadt Paris mit einem neuen Aufklärungs-Kartenspiel, das ab heute in Mittelschulen, Jugendzentren und Stadtteilrathäusern kommt und auch direkt an Jugendliche verteilt wird. Zielgruppe sind Jungen ab etwa zwölf Jahren. Auf lange Sicht will Paris «die erste Generation junger Männer, die vollständig für die Gleichheit engagiert sind», aufwachsen sehen.

Zerstörerische Männerwelt im Internet

In den sozialen Medien ist in den vergangenen Jahren die sogenannte Manosphere gewachsen, eine Welt, in der Männer sich als Opfer des Feminismus und einer vermeintlich übertriebenen Gleichberechtigung bezeichnen, und sexistische und hypermaskuline Bilder verbreiten. Bekannte Vertreter sind etwa die Tate-Brüder.

Die antifeministische Bewegung schüre Hass und Gewalt gegen Frauen und banalisiere Ungleichheiten, heißt es aus dem Pariser Rathaus. Und der Maskulinismus sei auf dem Vormarsch. Im Schnitt brauche es 26 Minuten, bis einem jungen Mann in den sozialen Medien derartige Inhalte empfohlen würden.

Eine repräsentative Studie des Instituts Opinionway aus dem vergangenen Dezember zufolge schauen sich 37 Prozent der 16- bis 34-jährigen Männer in Frankreich maskulinistische Inhalte an. Mehr als die Hälfte der Männer im Alter zwischen 16 und 59 meint demnach, dass die Gesellschaft sich an ihnen abarbeite.

Das neue Kartenspiel «Mascuradar» soll nun helfen, chauvinistische Aussagen zu entlarven und Kontext zu liefern. Den Anfang machen fünf Aussagen – etwa «Männer müssen dominant sein». Ausgearbeitet haben sie die Organisation «En avant toutes» und die Pariser Beobachtungsstelle für Gewalt gegen Frauen. Zunächst einmal sollen die am weitesten verbreiteten Aussagen Teil der Aufklärungskampagne sein. Später sollen weitere hinzukommen und auch solche, die weniger klar als maskulinistisch zu erkennen sind, hieß es aus dem Rathaus.

Ab dem kommenden Jahr sollen die Karten in allen Pariser Collèges vorhanden sein. Bis 2032 will Paris alle jungen Menschen sensibilisiert haben. Ziel sei es, Reflexion anzuregen. Zur Aussage «Männer müssen dominant sein» heißt es auf den Karten etwa, dass die Gesellschaft Männer mit Stärke und Autorität verbunden habe. Ein Mann zu sein bedeute aber nicht, andere dominieren zu müssen. «Du musst andere nicht kontrollieren, um stark zu sein.»