Ostern bleibt das Wetter oft wolkig und windig, doch zur Wochenmitte könnte im Südwesten der erste Sommertag mit bis zu 25 Grad bevorstehen.

Offenbach (dpa) – Des Wetter an Ostersonntag lässt einiges zu wünschen übrig, schöner wird es erst ab Ostermontag. Zur Wochenmitte ist im Südwesten sogar der erste meteorologische Sommertag mit Temperaturen von 25 Grad in diesem Jahr drin, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Doch zunächst müssen sich die Menschen in Deutschland bei der Ostereiersuche am Sonntag auf Wolken und teilweise auch auf Schauer einstellen. Im Südosten kann es bis zu 24 Grad warm werden, im Nordwesten wird es dagegen nur 12 bis 15 Grad. Bei frischem, in Böen teils stürmischem Wind fühlen sich die Höchstwerte teils kühler an.

Hochdruckzone bringt Sonne und Wärme

Am Montag beendet eine Hochdruckzone die wechselhafte Wetterlage und sorgt für meist heiteres, aber relativ kühles Wetter. Die Höchsttemperatur liegt im Norden 9 bis 14, sonst bei 14 bis 18, im Südwesten bei bis zu 20 Grad.

Der Dienstag wird in weiten Teilen Deutschlands sonnig. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad im Nordosten, im Südwesten auf bis zu 24 Grad. «Es könnte sein, dass am Dienstag oder Mittwoch im Südwesten sogar die 25-Grad-Marke geknackt wird und wir meteorologisch gesehen den ersten Sommertag in diesem Jahr haben», sagte Diplom-Meteorologe Christian Herold vom DWD. Das sei aber zum jetzigen Zeitpunkt noch unsicher.