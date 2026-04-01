Zu Ostern wird es deutlich milder in Deutschland. Vor allem am Montag soll es viel Sonne geben. Doch am Sonntag kann es zwischenzeitlich mancherorts ungemütlich werden.

Offenbach (dpa) – Das Wetter zu Ostern wird leicht unbeständig und teils windig, aber deutlich milder. Am Sonntag kann es nach aktuellem Stand im Norden Schauer und im Süden vereinzelte Gewitter geben, für Ostermontag wird dann im Tagesverlauf vielerorts Sonnenschein erwartet. Das Osterwetter sei aber noch nicht in Stein gemeißelt, betont Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst: «Gerade der Ostersonntag bietet noch die ein oder andere Unsicherheit.»

Allmählich verabschiedet sich das klassische «Aprilwetter» mit zahlreichen Regen-, Schnee- und Graupelschauern, einzelnen Gewittern und zwischendurch auch immer wieder mal Sonnenschein. Für Gründonnerstag kündigt sich aber noch der nächste Tiefausläufer an. Dieser bringt den Prognosen zufolge der Nordwesthälfte zunehmend dichtes Gewölk und auch etwas Regen, während im restlichen Land einige Sonnenstunden erwartet werden.

Und wie wird das Wetter an den Osterfeiertagen?

Am Karfreitag kann es laut DWD stärkere Bewölkung und vielleicht auch noch ein paar wenigen Tropfen Regen geben. «Nach diesen Startschwierigkeiten nehmen die Sonnenanteile im Tagesverlauf deutlich zu, was allerdings nicht für den Westen und Nordwesten gilt», sagte der Experte. «Dort ziehen nämlich schon die Wolken des nächsten Tiefausläufers auf.» Diese ziehen dann in der Nacht Richtung Osten und können etwas Regen bringen. Die Höchstwerte erreichen 8 bis 14 Grad, im südlichen Alpenvorland um 6 Grad.

Ab Samstag geht es dann nach Aussage des Meteorologen voraussichtlich steil bergauf in Sachen Temperatur. «Wir gelangen in den Einflussbereich eines Sturmtiefs über Westeuropa, mit dem aus Südwesten deutlich mildere Luft einfließt.» Zwar habe die Sonne zunächst einige Mühe, sich gegen die vielen Wolken durchzusetzen, das gelinge ihr im Tagesverlauf aber zunehmend. Die Temperaturen erreichen um 15 Grad, an Rhein und Mosel sind auch bis zu 18 Grad im Schatten möglich.

Am Ostersonntag im Süden um die 20 Grad möglich

Noch wärmer wird es dann am Ostersonntag, wenn die Temperaturen im Süden vielfach sogar auf Werte um 20 Grad steigen können. Im Norden werde man immerhin vielfach jenseits der 15-Grad-Marke landen, sagt Reinartz.

Allerding kann es zwischenzeitlich mancherorts ungemütlich werden: «Ein dickes Fragezeichen gibt es an dieser Stelle und das betrifft die Kaltfront des angesprochenen Sturmtiefs. Diese soll nach aktuellem Stand vormittags auf den Nordwesten übergreifen und abends die Mitte erreichen», sagt der Meteorologe. An ihr könne es kräftige Schauer geben und der Wind kurzzeitig stark auffrischen.

Im Süden gebe es dagegen – Stand jetzt – viel Sonne. Allerdings seien einzelne Gewitter im Tagesverlauf nicht auszuschließen, die durchaus auch kräftigerer Natur sein könnten.

Zum Ostermontag soll sich das Wetter laut DWD dann aber bundesweit wieder beruhigen, so dass das Osterfest nach heutigem Stand vielerorts mit Sonnenschein und frühlingshaft milden Temperaturen zu Ende geht.