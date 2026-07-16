Ein technischer Defekt eines Passagierschiffs sorgt für einen Ölteppich auf der Mosel. Die Menschen an Bord müssen vorerst an der Schleuse bleiben. Was bislang bekannt ist.

Trier (dpa) – Nach einem technischen Defekt an einem Fahrgastschiff haben sich mehr als 100 Liter Diesel auf der Mosel ausgebreitet. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei bildete sich in Höhe der Schleuse Detzem ein Ölteppich, der sich über die gesamte Breite des Flusses und rund 500 Meter flussabwärts erstreckte.

Dem Schiff wurde die Weiterfahrt bis zur weiteren technischen Klärung untersagt. Die 124 Passagiere an Bord sind nach Angaben der Wasserschutzpolizei nicht in Gefahr, mussten aber vorerst an der Schleuse bleiben. Es werde untersucht, ob und wann das Schiff weiterfahren könne, sagte ein Sprecher. Wie viel Diesel genau ausgelaufen ist, war zunächst unklar.

Die Feuerwehr kann den Kraftstoff wegen der Strömung nicht abschöpfen oder absaugen. Der Diesel liegt als Film auf der Wasseroberfläche, sagte ein Sprecher.