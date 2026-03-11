Verkehr
Notrufsäulen an Autobahnen nach Störung wieder in Betrieb
Notrufsäule
Die orangen Notrufsäulen entlang der Autobahnen sind seit Dienstagabend in ganz Deutschland gestört. (Archivbild)
Oliver Dietze. DPA

Am Dienstag waren die orangefarbenen Notrufsäulen an Autobahnen im gesamten Bundesgebiet ausgefallen – nun sind die Probleme offenbar behoben. Was die Störung laut der Autobahn GmbH ausgelöst hatte.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) - Nach einer stundenlangen Störung funktionieren die stationären Notrufsäulen an den Autobahnen in Deutschland wieder wie vorgesehen. «Der Normalbetrieb ist wiederhergestellt», teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Am Dienstagabend waren die orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen ausgefallen, auch am folgenden Morgen blieben sie zunächst außer Betrieb.

Grund für den Ausfall sei ein technischer Defekt im internen Kommunikationsnetz eines externen Dienstleisters gewesen. Dieser sei für die Behebung der Störung zuständig, hatte die Autobahn GmbH zuvor mitgeteilt.

Die orangen Notrufsäulen nehmen nun wieder Notrufe entgegen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Während der Störung hatte das bundeseigene Unternehmen darauf verwiesen, dass Verkehrsteilnehmern weiterhin Notrufe mit dem Handy absetzen können. Die Notrufsäulen in Autobahntunneln waren demnach nicht betroffen.

© dpa-infocom, dpa:260311-930-799747/2

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren